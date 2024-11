Wir begrüßen Sie zu einer neuen Ausgabe unserer Wettervorhersage für Cala Millor, Mallorca. Heute, am 21. November 2024, erwartet uns überwiegend bewölktes Wetter mit einer spürbaren Präsenz von 76% der Wolkendecke. Trotzdem seien Sie beruhigt, denn die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei 0%. Bereiten Sie sich auf angenehm milde Temperaturen vor, die typisch für diese Jahreszeit sind.

Temperaturen im Überblick

Die heutigen Temperaturen variieren zwischen einer Mindestmarke von 15.24ºC und einer maximalen Temperatur von bis zu 19.12ºC. Der Morgen hat milde 15.32ºC zu bieten, während sich am Tag die Temperatur auf eine angenehme 18.55ºC erhöht. Am Nachmittag lassen die Temperaturen etwas nach und erreichen 16.65ºC, während die abendliche Frische bei 16.63ºC liegt.

Gefühlte Temperaturen - der wahre Gradmesser!

Wie wir alle wissen, entsprechen die gemessenen Temperaturen nicht immer dem, was wir tatsächlich fühlen. Für die heutigen gefühlten Temperaturen können wir eine eher erfrischende Prognose weitergeben. Morgens werden wir etwa 14.66ºC spüren, während der Tag deutlich wärmer mit 17.98ºC wird. Am Nachmittag kühlt es sich etwas auf 16.09ºC ab und in der Nacht liegt die gefühlte Temperatur bei 16.05ºC.

Luftbereich - der unsichtbare Einfluss

Wenden wir uns nun den unsichtbaren, aber ebenso wichtigen Aspekten unserer Wettervorhersage zu. Der atmosphärische Druck wird heute bei 1012 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit beträgt etwa 58%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 10.95m/s aus der Richtung 257º und kann in Böen bis zu 15.14m/s erreichen. Aber keine Sorge - solche Werte sind ganz normal für dieses Gebiet und diese Jahreszeit.

Bleiben Sie stets sicher und genießen Sie Ihren Tag in Cala Millor, trotz der vorherrschenden Bewölkung. Denken Sie daran, sich warm anzuziehen und das Beste aus den milden Temperaturen zu machen, die dieser Spätherbsttag für uns bereithält.