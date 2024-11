Die Insel Mallorca ist bekannt für ihre vielfältige Wetterlage, die von strahlendem Sonnenschein bis zu gelegentlichen Stürmen reicht. Am 21. November wird Port d'Andratx, eine reizvolle Ortschaft im Südwesten der Insel, überwiegend bewölkt sein. Die Temperaturen sind mild, doch der Himmel wird größtenteils von Wolken verdeckt, was für November typisch ist. Trotzdem ist kein Regen zu erwarten, was den Tag zu einer guten Gelegenheit für gemütliche Indoor-Aktivitäten macht.

Temperaturen: Angenehme Herbstwerte

Die Temperaturen an diesem Tag liegen zwischen 18,11ºC und 19,1ºC. Sie beginnen am Morgen bei 18,4ºC und steigen bis zum Mittag auf 18,9ºC an. Der Nachmittag bleibt mit 18,7ºC leicht kühler, während die Nacht mit voraussichtlich 18,91ºC den Tag beschließt. Diese angenehme Herbstwerte sorgen für einen typischer November Tag auf der Baleareninsel.

Gefühlte Temperaturen: Mild trotz Wolken

Die gefühlte Temperatur liegt morgens bei 17,78ºC und erhöht sich tagsüber auf 18,33ºC. Auch am Nachmittag bleibt sie mit 18,4ºC relativ konstant, und die abendliche gefühlte Temperatur wird mit 18,66ºC nur geringfügig sinken. Das bedeutet, dass trotz der Wolkendecke, das Gefühl der Temperatur als mild empfundene wird.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Frische Brise von Westen

Die Wetterbedingungen an diesem Tag werden vom Atmosphärendruck von 1012 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 57% geprägt sein. Ein frischer Wind von 13,78 m/s wird aus der Richtung 262º wehen, also aus Westen, mit Böen von bis zu 14,83 m/s. Tatsächlich könnte diese Brise das Wetter frischer erscheinen lassen, als es tatsächlich ist. Die Wolkendecke wird bei 66% liegen, was den "überwiegend bewölkt" Charakter des Tages erklärt. Andererseits beträgt die Regenwahrscheinlichkeit 0%, was bedeutet, dass trotz des wolkenverhangenen Himmels kein Niederschlag zu erwarten ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 21. November in Port d'Andratx leicht bewölkt aber trocken und windig wird - ein typisches Herbstszenario auf Mallorca. Trotz der Wolken bleibt die Temperatur mild und angenehm für einen guten Spaziergang entlang der Küste. Nutzen Sie diesen Tag, um die Schönheit der Insel auch außerhalb der Hauptsaison zu genießen.