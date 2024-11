Wir beginnen den Tag mit mäßig bewölktem Himmel über Santanyí und freuen uns auf angenehme Temperaturen. Von der ersten Tageshälfte bis in den späten Abend hinein erwartet uns ein trockener Tag, ideal für Outdoor-Aktivitäten oder einfach nur zum Entspannen im schönen Santanyí.

Die Temperaturen

Der Tag beginnt mit milden 16.93ºC und steigt im Tagesverlauf auf bis zu 19.04ºC an. Der späte Nachmittag bringt eine leichte Abkühlung auf 17.51ºC, aber die Temperaturen bleiben auch in der Nacht mit 17.75ºC mild.

Das gefühlte Wetter

Unser menschlicher Körper hat eine feine Sensibilität für das Wetter, und oft erleben wir Temperaturen anders, als sie tatsächlich sind. Dieses Phänomen nennen wir "gefühlte Temperatur". Am Morgen werden Sie 16.43ºC fühlen, während der Tag auf 18.57ºC aufwärmt. Im Laufe des Abends kühlt es sich leicht auf 16.99ºC ab, und in der Nacht fühlt es sich an wie 17.38ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck beträgt 1012 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 60%. Perfekte Bedingungen für einen komfortablen Tag. Ein leichter Wind weht mit 12.21m/s aus Richtung 271º und bringt Böen von bis zu 16.61m/s mit sich. Die Wolkendecke liegt bei 43%, aber die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0, also keine Sorge um nasse Überraschungen.