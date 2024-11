Hervorragende Nachrichten für alle Wetterbegeisterten auf Mallorca: Cala Rajada startet in den 21. November 2024 mit tropischer Brise und frischen Temperaturen, die das gesamte Panorama erfrischen. Trotz der Wolken am Himmel behält das Wetter seinen Charme und lädt zu angenehmen Spaziergängen ein.

Temperaturen für den Tag

Mit einem Minimum von 15,85ºC und einem Maximum von 19,2ºC präsentiert sich Cala Rajada in einer milden und angenehmen Atmosphäre. Die Morgenlichter bringen erwartete 15,97ºC, die sich in einen warmen und tröstenden 18,65ºC Tag umwandeln. Am Nachmittag erwartet uns ein denkwürdiges kühles Klima von 17,26ºC, dass auch in der Nacht anhält.

Gefühlte Temperaturen

Das gefühlte thermische Gefühl bleibt mit 15,37ºC am Morgen, die sich auf 18,09ºC tagsüber erhöhen, ziemlich angenehm. Verpassen Sie die einzigartigen Sonnenuntergänge nicht, die den Nachmittag mit einem gefühlten Koumlaut von 16,76ºC abschließen und in friedliche und stimmungsvolle Nächte mit 16,71ºC übergehen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre bleibt gleichbleibend beruhigend mit einem Druck von 1012 hPa und Luftfeuchtigkeit von 58%. Der Wind wird mit anmutigen 11,41m/s bei 250º wehen und bei Böen auf bis zu 16,34m/s anheben. Die Wolkendecke beträgt stimmungsvolle 85%, jedoch mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 0%. Der bevorstehende 21. November wird ein kalter, frischer und lebendiger Tag in Cala Rajada, dabei bleibt das Wetter mild und lädt zu angenehmen Ausflügen ein. Nehmen Sie sich Zeit, holen Sie Ihren Kaffee, genießen Sie den Kamin und erleben Sie den spektakulären Sonnenauf- und Untergang dieses unglaublichen Ortes. Es ist sicherlich ein Tag, den Sie auf der schönen Insel Mallorca genießen können. Bleiben Sie dran für weitere Wetter-Updates.