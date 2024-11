Demnächst erwartet uns in Port d'Andratx ein Tag unter dem Einfluss mäßiger Wolkenbildung, bei der "nubes", wie wir Wetterexperten sagen, das Himmelsbild prägen. Die Temperaturen reichen von durchaus milden 14,64ºC in der Nacht bis zu angenehmen 19,11ºC im Tagesverlauf. Eine perfekte Gelegenheit, um den Charme dieses malerischen Hafens an der Westküste Mallorcas zu genießen.

Die Temperaturentwicklung im Laufe des Tages

Wie erwartet, sind die Temperaturen am Morgen mit 18,56ºC am höchsten, aber sie sinken im Laufe des Tages, mit Höchsttemperaturen von 16,56ºC am Mittag, 16,03ºC am Nachmittag, bevor sie schließlich auf 14,64ºC in der Nacht abfallen. Trotz dieser Abkühlung bleibt es durchweg mild, ideal für gemütliche Spaziergänge entlang der schön gefliesten Gehwege von Port d'Andratx.

Des Wetterfühligens Spiegel - die gefühlten Temperaturen

Doch wie wir alle wissen, geht es beim Wetter nicht nur um die tatsächlichen Temperaturen, sondern auch um das gefühlte Thermometer. Um Ihnen ein besseres Verständnis dafür zu geben, wie sich der Tag anfühlen wird, erwarten wir morgens ein thermisches Gefühl von 18,38ºC, tagsüber 15,71ºC, nachmittags 15,18ºC und in der kühlen Nacht ein durchaus akzeptables 13,88ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windböen: Alles Wichtige auf einen Blick

Zusätzliche Faktoren wie der atmosphärische Druck, die Luftfeuchtigkeit und die Windgeschwindigkeit spielen ebenfalls eine entscheidende Rolle in der Wetterprognose. Für den kommenden Tag weisen wir auf einen Atmosphärendruck von 1015 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 55% hin. Zwar ist ein mäßiger Wind von 14,49m/s aus Richtung 311º zu erwarten, doch sollten Sie sich von gelegentlichen Böen von 17,33m/s nicht abschrecken lassen. Mit einer Wolkendeckendichte von 97% können wir uns auf einen überwiegend bewölkten Tag einstellen. Glücklicherweise bleibt die Regenwahrscheinlichkeit trotz der hohen Wolkendichte bei null - was den Tag ideal für Outdoor-Aktivitäten macht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich das Wetter in Port d'Andratx als mild und leicht bewölkt präsentieren wird - ein perfekter Tag, um die zauberhafte Hafenstadt in vollen Zügen zu erleben.