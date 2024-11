Herzlich Willkommen bei Ihrer lokalen Wettervorhersage für Santa Ponsa auf der wunderschönen Insel Mallorca. Für den 22. November erwartet uns ein Tag mit weitgehend bedecktem Himmel - "nubes" wie unsere spanischen Freunde es nennen. Trotz der Wolken scheint jedoch keine Regenwahrscheinlichkeit zu bestehen.

Die Tages-Temperaturen

Die Temperaturen am 22. November bleiben eher mild, ideal für das ruhige Novemberleben auf der Insel. Die minimale Temperatur liegt bei angenehmen 12.95ºC und klettert im Tagesverlauf auf bis zu 18.21ºC. Am Morgen erwartet uns eine Lufttemperatur von etwa 17.91ºC, gegen Mittag sinkt sie leicht auf ungefähr 16.28ºC. Am Nachmittag wird es etwas kühler, mit prognostizierten 15.07ºC und in der Nacht erreichen wir die geringste Temperatur des Tages mit 12.95ºC.

Gefühlte Temperaturen

Das gefühlte Wetter, insbesondere bei windigen Bedingungen wie sie für den 22. November vorhergesagt werden, kann sich etwas von den tatsächlichen Temperaturen unterscheiden. So werden Sie am Morgen wahrscheinlich eine Temperatur von 17.69ºC wahrnehmen während sie tagsüber bei etwa 15.4ºC liegt. Nachmittags fällt das gefühlte Thermometer auf 14.12ºC und in der Nacht sinkt es schließlich auf 12.31ºC.

Atmosphärender Druck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit

Sie mögen es vielleicht bemerken oder auch nicht, aber der atmosphärische Druck beträgt 1015 hPa mit einer Luftfeuchtigkeit von rund 55%. Was den Wind betrifft, so erwartet uns eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 13.26m/s aus Richtung 282º mit gelegentlichen Böen von bis zu 16.69m/s. Trotz der Wolken liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%.

Auch wenn das Wetter etwas bewölkt ist, bietet Santa Ponsa immer noch eine Fülle von Aktivitäten. Ob Sie sich für eine Runde Golf entscheiden, eine Wanderung unternehmen oder einfach nur die Ruhe der Nebensaison genießen – Santa Ponsa begrüßt Sie immer.