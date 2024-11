Wie wärmt sie eine frische Brise auf, die sanft über den Schaumkronen der Wellen von Cala Rajada hinwegweht und erinnerungen an noch wärmere Tage weckt? Wir werfen einen Blick auf die Wettervorhersage für den 22. November 2024 und bestätigen, was die meisten Bewohner vermutlich bereits erwarten. In Cala Rajada kühlt es ab, und die Temperaturen werden weiter sinken. Mit Bezug auf den Himmel - die Wolkendecke ist dicht, die Chancen auf Regen stehen hoch und der Wind wird zu hören sein.

Der Temperaturüberblick

Es ist November und wir beobachten die typische Abkühlung auf Mallorca. Die minimale Temperatur für den kommenden Tag beträgt 13,88ºC und die maximale 17,5ºC. Rechnen Sie mit 16,25ºC am Morgen, mit einer kleinen Steigerung auf 16,41ºC in der Mitte des Tages. Dann fällt es langsam auf 14,76ºC am Nachmittag und weiter auf 14,02ºC in der Nacht.

Richtige oder gefühlte Temperatur?

Der 'Gefühls'-Index ist immer eine zusätzliche Überlegung. Wir können Ihnen versichern, dass es sich morgens mit 15,89ºC anfühlt, womit es etwas wärmer als die tatsächliche Temperatur ist. Tagsüber fühlt es sich jedoch mit 15,44ºC geringfügig kühler an. Am Nachmittag können wir eine gefühlte Temperatur von 13,86ºC erwarten und in der Nacht wird sie auf 13,17ºC sinken.

Ein Blick auf den Himmel über Cala Rajada

Erwarten Sie einen atmosphärischen Druck von 1014 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsrate von 51%. Der Wind wird aus 309º mit einer Stärke von 13,35m/s und Böen von bis zu 16,33m/s wehen. Unter der dichten Wolkendecke von 76% ist die Wahrscheinlichkeit von Regen sehr hoch - sie liegt bei etwa 94%. Viele würden sagen, es ist das perfekte Wetter für eine ruhige Tasse heißen Kaffee und ein gutes Buch im Schutz des eigenen Zuhauses.