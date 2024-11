Mallorca, das Herz des Mittelmeers, präsentiert in Port d’Andratx schon immer ein eigenwilliges Wetterbild. Der heutige Tag ist wieder ein Paradebeispiel dafür: Nicht ganz klar, aber auch nicht übermäßig trüb erwartet uns am 23. November ein Himmel mit geschlossener Wolkendecke, wie eine Art natürliche Klimaanlage, die unsere Insel in eine gemäßigte Zone verwandelt.

Tagesverlauf der Temperaturen Mit einem sanften Sprung ins Tagwerk starten wir die morgendlichen Stunden bei milden 14.09°C, um bis zum Höhepunkt des Tages auf immer noch angenehme 18.01°C aufzuwärmen. Das bedeutet, dass wir am Morgen etwa 14.63°C, tagsüber um die 17.35°C, am Nachmittag ungefähr 17.51°C und in der Nacht nahezu 17.34°C erwarten können. Gefühlte Temperaturen Der wahrgenommene Wärmehaushalt, das sogenannte gefühlte Temperaturbild, weicht nur minimal von den gemessenen Werten ab. Wir werden morgens ein Thermometerfühlen von etwa 14.05°C erleben, den Höhepunkt des Tages mit etwa 16.63°C durchleben, den Nachmittag in der Regel mit etwa 17.12°C begleiten und die nach nächtlichen Sterne bei etwa 16.96°C genießen. Atmosphärischer Druck, Luftfeuchtigkeit und Wind Ein atmosphärischer Druck von 1026 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 57 Prozent sorgen für erträgliche Verhältnisse. Der Wind wird auch seine Rolle spielen und leichte Brisen von 6.9m/s in Richtung 133º mit Böen bis zu 8.12m/s herantragen. Trotz der geschlossenen Wolkendecke beläuft sich die Regenwahrscheinlichkeit heute auf null Prozent, was die Inselbewohner und Gäste sicherlich freuen wird. Zusammenfassend kann man sagen, dass Port d'Andratx an diesem 23. November einen Tag mit gemäßigten Temperaturen und einer beruhigenden Brise erwartet. Malerisch umhüllt von einer völlig geschlossenen Wolkendecke, aber ohne Regen. Ein perfekter Tag, um das mallorquinische Herbstwetter zu genießen.