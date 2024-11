Wilkommen liebe Wetterfreunde! Machen Sie sich bereit für unsere detaillierte Wetteraussicht für Santanyí auf der wunderschönen Insel Mallorca, datiert auf den 23. November 2024. Heute präsentieren wir Ihnen Einblick in die Temperaturen, gefühlten Temperaturen sowie Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind. Bleiben Sie dran und erfahren Sie, ob Sie heute einen Regenschirm benötigen oder nicht.

Erwartete Temperaturen

Verpacken Sie Ihre Wolldecke, denn es wird ein recht kühler Tag. Die morgendlichen Temperaturen werden voraussichtlich um die 14.3ºC liegen, während die maximal erwartete Temperatur am Tag bei 17.79ºC liegt. Wie es für die Insel typisch ist, fallen die Temperaturen am Nachmittag auf 16.11ºC und nehmen in der Nacht eine kleine Wendung auf 16.48ºC.

Gefühlte Temperaturen

Das ist jedoch nur die halbe Geschichte. Die Gefühlstemperaturen, also wie kalt oder warm es sich tatsächlich anfühlt, liegen leicht unter den tatsächlichen Werten. Am Morgen fühlt es sich um die 13.67ºC an. Im Verlauf des Tages sind 16.96ºC, am Nachmittag 15.47ºC und in der Nacht 16.04ºC zu erwarten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Beginnen wir mit dem atmosphärischen Druck, dieser wird bei rund 1026 hPa liegen. Die Luftfeuchtigkeit ist mit 51% voraussichtlich moderat. Windliebhaber aufgepasst! Die Brise wird mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von starken 6.12m/s und Böen von 6.81m/s aus Richtung 94º wehen. Aber keine Sorgen, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0% - daher keine Notwendigkeit, die Regenschirme herauszuholen. Besser noch, die Wolkendecke beträgt 84%, was bedeutet, dass es überwiegend bewölkt sein wird. Das ist es von unserer Seite für das Wetterupdate für Santanyí am 23. November 2024. Bleiben Sie warm, halten Sie sich fest und genießen Sie die Inselbrise!