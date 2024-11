Im nordöstlichen Teil der idyllischen Insel Mallorca, Cala Rajada, erwartet die Anwohner und Besucher ein wolkenverhangener Tag. Die Temperaturen zeigen sich von ihrer milden Seite und bewegen sich zwischen Tiefstwerten von 14.29°C und Höchstwerten von 17.95°C. Trotz des grauen Himmels bleibt es trocken, da die Regenwahrscheinlichkeit 0% beträgt.

Temperaturverlauf

Den Tag beginnen wir mit einer minimalen Temperatur von 14.55°C am Morgen. Sie steigt allmählich an und erreicht ihren Höhepunkt um die Mittagszeit mit knapp unter 18°C, genauer gesagt 17.53°C. Am Nachmittag haben wir dann 16.57°C und die Nacht kühlt sich auf angenehme 16.56°C ab.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen, auch bekannt als Windchill-Faktor, sind sehr nah an den tatsächlichen Werten. Morgens fühlen sich die 14.55°C wie 13.71°C an. Im Laufe des Tages steigt diese gefühlte Temperatur auf 16.88°C, sinkt nachmittags auf 15.98°C und bleibt in der Nacht mit 16.1°C nahezu konstant.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck beträgt 1026 hPa, was auf stabile Wetterbedingungen hindeutet. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 59%, was zu einem angenehmen Klima führt. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.73m/s aus Richtung 98º, wobei Böen von bis zu 7.16m/s auftreten können. Trotz des starken Windes bleibt es mit einer Wolkendecke von 85% dennoch wolkenverhangen.

Abschließend lässt sich sagen, dass auch ein wolkenverhangener Tag in Cala Rajada durch die angenehmen Temperaturen und die niedrige Regenwahrscheinlichkeit seinen Charme hat. So bietet sich die Möglichkeit, die Insel abseits des typischen Sonnenscheins zu erforschen.