Willkommen zu unserem Wetterbericht aus dem sonnigen Palma. Der heutige Tag, der 24. November 2024, verspricht äußerst angenehme Wetterbedingungen. Mit einem klaren Himmel, minimaler Bewölkung und geringen Regenwahrscheinlichkeiten haben wir hier im wunderschönen Mallorca ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten.

Temperaturvorhersage: Komfortable Werte rund um die Uhr

Mit einer erwarteten Mindesttemperatur von 14.17ºC und einem Höchstwert von 20.21ºC wird der Tag gemütlich, nicht zu heiß und nicht zu kalt. Unsere genaue Temperaturvorhersage sieht morgens +14.97ºC, tagsüber 20.11ºC, am Nachmittag 16.43ºC und in der Nacht 16.14ºC vor. Perfektes Wetter, um die Schönheit der Insel zu erkunden.

Gefühlte Temperaturen: Weiterhin komfortabel

Natürlich ist die tatsächliche Temperatur nur die halbe Information. Das wahre Maß für unser Wohlbefinden ist die gefühlte Temperatur. Glücklicherweise ist der Unterschied heute gering. Morgens werden Sie etwa 14.9ºC spüren, tagsüber angenehme 19.95ºC, während es sich am Nachmittag auf 16.43ºC und in der Nacht auf 16.06ºC abkühlt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Gehen wir näher auf die Details ein

Der Tag wird durch einen Atmosphärendruck von 1025 hPa gekennzeichnet sein, dieser Wert liegt im erwarteten Bereich für unsere Region und Jahreszeit. Hinzu kommt eine Luftfeuchtigkeit von 68%. Das verspricht ein eher trockener Tag zu werden. Achtung, liebe Segler und Windsurfer: Der Wind weht aus der Richtung 154º mit einer Geschwindigkeit von 5.59m/s und könnte in Böen sogar auf 8.19m/s ansteigen. Die Wolkendecke bleibt mit 9% sehr niedrig, und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%. Alles in allem ein spektakulärer Tag hier in Palma.

Wünschen Sie weitere Wetterinformationen oder möchten Sie die Aussichten für die kommenden Tagen erfahren? Bleiben Sie dran für aktuellste Wetterupdates direkt aus Palma, dem Herzen Mallorcas. Genießen Sie den strahlenden Tag!