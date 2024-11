Ein neuer Tag bricht in Sóller an und wie immer lassen wir Sie im Vorhinein wissen, was Sie vom Wetter erwarten können. Heute, am 24. November 2024, wird der Himmel über Sóller von ein paar Wolken getupft sein. Keine Sorge, die Regenwahrscheinlichkeit ist auf heute null gesetzt – ein nasskalter Tag ist uns also wohl erspart geblieben.

Temperaturen: Entsprechend milde Herbstwerte

Wir erwarten heute mindestens angenehme 14.15ºC und höchstens 19.93ºC. Am Morgen starten wir bei mäßigen 15.3ºC, tagsüber dürfen wir uns dann auf Höchsttemperaturen von bis zu 19.59ºC freuen. Zum Nachmittag hin kühlt es auf 15.07ºC ab, und in der Nacht messen wir erneut etwa 15ºC.

Gefühlte Temperaturen: Wetter zum Wohlfühlen

Aber nicht nur die realen Temperaturen sind ausschlaggebend, sondern natürlich auch, wie wir sie wahrnehmen. Das thermische Gefühl wird heute Morgen bei etwa 15.21ºC liegen, steigt tagsüber auf 19.33ºC an, sinkt am Nachmittag auf 15.01ºC und beträgt in der Nacht etwa 14.93ºC. Also alles in allem, ein ziemlich ausgewogener Tag in Sóller.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Geringe Brise und moderate Luftfeuchtigkeit

Der Atmosphärendruck beträgt heute 1025 hPa, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 66%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 4.04m/s aus Richtung 158º und Böen können sich auf 5.83m/s steigern. Zusammen mit der Wolkendecke von 17%, schaffen all diese Faktoren hervorragende Bedingungen, um die Schönheit der Natur in und um Sóller in vollen Zügen zu genießen.

Wir drücken die Daumen, dass das heutige Wetter Ihre Pläne fördert und Sie einen angenehmen Tag in Sóller verbringen können! Morgen sind wir natürlich wieder mit dem aktuellsten Wetterbericht für Sie da. Bis dahin, lassen Sie es sich gut gehen!