In Alcúdia zeigt sich das Wetter am 24. November 2024 von seiner wohlgesonnenen Seite. Ein paar Wolken wehen über den Himmel, doch sie lassen mehr als genug Sonne durch, um die Temperaturen auf ein angenehmes Niveau klettern zu lassen. Kein Regen in Sicht, stattdessen erfreuen wir uns an einem frischen Wind, der uns die Inselbrise direkt ins Gesicht weht.

Temperaturen: Von mild bis warm Die Tageshöchsttemperaturen in Alcúdia erreichen in etwa 20.43ºC, während sie in den kühleren Morgen- und Abendstunden auf rund 15.07ºC sinken. Am frühen Morgen können wir mit erfreulichen 16.57ºC rechnen, während wir am Nachmittag schon bei rund 17.1ºC liegen. Den wärmsten Teil des Tages erwarten wir mittags mit 20.25ºC. Gefühlte Temperaturen: Angenehm durch den Tag Trotz der recht milden Temperaturen sorgt der Wind für ein äußerst angenehmes Klima. Bereits morgens fühlen sich die Temperaturen mit 16.42ºC sehr angenehm an. Tagsüber kommen wir auf eine gefühlte Temperatur von 20ºC. Am Nachmittag erwartet uns ein Gefühlswert von 16.95ºC, und bei Nacht sinkt dieser auf gemütliche 16.24ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Frische Brise bei klarer Luft Die Wetterbedingungen sind ideal für einen Tag im Freien. Der Atmosphärendruck beträgt 1025 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 64%. Ein frischer Wind weht mit 7.8m/s aus Richtung 174º, mit Böen, die bis zu 9.57m/s erreichen können. Trotz einiger Wolken, die den Himmel bedecken, beläuft sich die Regenwahrscheinlichkeit auf 0. Perfekt für einen Spaziergang am Strand oder eine Radtour durch die schöne Landschaft Alcúdias.