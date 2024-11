Ein Blick aus dem Fenster genügt, um zu sehen, dass der klare Himmel über Cala Millor strahlt. Das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite und lädt zu ausgedehnten Spaziergängen entlang der Küste oder zu gemütlichen Stunden auf der Terrasse der zahlreichen Cafés ein. Die Temperaturen sind ideal und der Himmel verspricht, wolkenlos zu bleiben.

Die strahlenden Temperaturen

Im Vergleich zum sommerlichen Glühen sind die Temperaturen maßvoll und angenehm. Frühmorgens liegt die Temperatur bei 17.53ºC und steigt im Tagesverlauf auf bis zu 19.12ºC. Nach einem sonnenverwöhnten Tag sinkt es am Nachmittag auf 18.06ºC und am Abend auf 17.45ºC. Das Minimum für den Tag liegt bei 16.45° C, das Maximum bei 19.18°C.

Das thermische Gefühl

Die gefühlte Temperatur, die von der Kombination aus Temperatur, Wind und Luftfeuchtigkeit bestimmt wird, zeigt ähnliche Werte. Am Morgen fühlt es sich mit 17.38ºC an, während der Tag mit 18.81ºC etwas wärmer wird. Am Nachmittag ist ein leichter Rückgang auf 17.83ºC zu verzeichnen und in der Nacht fühlt es sich mit 17.34ºC wieder etwas kühler an.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Gute Nachrichten für alle, die auf klare und trockene Wetterbedingungen hoffen: Der atmosphärische Druck wird bei einem stabilen 1026 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit beträgt moderate 66%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 8.91m/s aus 177° Richtung und kann in Böen sogar auf 11.9m/s ansteigen. Es gibt nur eine sehr geringe Regenwahrscheinlichkeit von 0% und die Wolkendecke beträgt lediglich 6%, was für einen herrlich klaren Himmel sorgt.