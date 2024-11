Artikel einleitendes: Der Morgen in Port d'Andratx begrüßt uns mit einem klaren Himmel und begleitet uns durch einen herrlichen Tag, der mit minimalen Temperaturen von 17.1ºC und einem Maximum von 19.68ºC harmonisch von Morgen bis Nacht übergeht. Die günstigen Wetterbedingungen begleiten uns den ganzen Tag über, getragen von einem stabilen Atmosphärendruck und einer angenehmen Luftfeuchtigkeit.

Temperaturen am Tag

Morgens können wir uns auf milde 17.37ºC freuen. Mit dem Vormittag steigt die Temperatur allmählich auf bis zu 19.68ºC an, was den Höhepunkt unserer Tageshitze darstellt. Nach dem Mittag lassen die Temperaturen etwas nach und erreichen am Nachmittag etwa 18.57ºC. Gegen Abend und in die Nacht hinein bleibt es mit etwa 18.87ºC angenehm.

Gefühlte Temperaturen

Auch das thermische Gefühl hält sich eng an unsere vorhergesagten Temperaturen. Am Morgen fühlt es sich mit 17.41ºC ein kleines bisschen wärmer an, als das Thermometer anzeigt. Mit Tageslicht fühlt es sich wie 19.71ºC an, nachmittags wie 18.62ºC und auch nachts bleibt es bei etwa 18.88ºC. Sie können also erwarten, dass das, was Sie am Thermometer sehen, nahe bei dem liegt, wie es sich tatsächlich anfühlt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Das gemütliche Wetter wird durch einen stabilen Atmosphärendruck von 1025 hPa und eine moderate Luftfeuchtigkeit von 77% unterstützt. Für jene, die sich nach einer leichten Brise sehnen: Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 8.19m/s aus der Richtung 138º. Und für die Freunde von etwas mehr Wind: Sie können Böen von bis zu 12m/s erwarten. Trotz der 8% Wolkendecke, die unseren Himmel schmückt, liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%. Daher ist unser himmelblaues Vergnügen für diesen Tag garantiert. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und sonnenverwöhnten Tag in Port d'Andratx. Genießen Sie das schöne Wetter, den klaren Himmel und die angenehmen Temperaturen bei Ihrem Tagesausflug.