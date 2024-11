Unter klarem Himmel und optimalen Wetterbedingungen begrüßt Santanyí den 24. November 2024. Das Mittelmeerklima der malerischen Stadt auf Mallorca reicht von teilweise morgendlichen 17.75ºC bis zu angenehmen 19.59ºC während des Tages. Die Nacht verspricht ebenfalls komfortable Bedingungen. Der klarer Himmel und die geringe Regenwahrscheinlichkeit von 0% unterstützen das angenehme Klima des Ortes.

Temperaturen des Tages

Die Temperaturen des Tages bewegen sich in einem angenehmen Bereich. Nach einem erfrischenden Morgen bei 17.75ºC steigt das Thermometer zeitweise auf his zu 19.59ºC. Die Abendstunden werden etwas kühler sein, die Temperatur fällt dabei sanft auf ungefähr 18.01ºC in der Nacht. Doch sogar die Nachttemperaturen in Santanyí versprechen stets angenehme Wärme.

Gefühlte Temperaturen

Insbesondere das thermische Gefühl ist ein wichtiger Faktor, wenn es ums Wetter geht. Dieser Wert wird durch den Einfluss von Temperatur, Wind und Feuchtigkeit auf den menschlichen Körper berechnet. Die gefühlte Temperatur am Morgen beträgt angenehme 17.7ºC, steigt tagsüber leicht auf 19.38ºC und fällt nachmittags auf 18.13ºC. Nachts können wir ein Gefühl von 17.88ºC erwarten. Diese Werte bieten ideale Bedingungen für Aktivitäten im Freien.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck liegt bei stabilen 1026 hPa, was auf konstante Wetterbedingungen hindeutet. Die Luftfeuchtigkeit von 68% stellt eine harmonische Balance zwischen Trockenheit und Feuchtigkeit dar, welche ideal für menschliche Aktivitäten ist. Der Wind weht mit einer moderaten Geschwindigkeit von 8.51m/s aus Richtung 171º und könnte in Böen bis zu 10.33m/s erreichen. Trotz der Windböen bleibt das Wetter angenehm und lädt zum Verweilen im Freien ein.