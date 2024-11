Die Inselbewohner und Besucher von Sóller können sich auf einen überwiegend bewölkten Tag vorbereiten. Trotz einiger Wolken, die den Himmel über das malerische Städtchen bedecken, werden die Temperaturen gemäßigt sein, und es besteht keine Regenwahrscheinlichkeit. Unterm Strich lässt sich das Wetter als typisch herbstlich für die Insel Mallorca beschreiben, das für eine entspannte Atmosphäre sorgt und die optimale Gelegenheit bietet, die Insel in ihrer ruhigeren Jahreszeit zu genießen.

Die Temperaturen des Tages

Die Temperaturen zeigen sich bewohnertauglich. Die kühle Brise des Morgens bringt respektable 14.04ºC, die sich im Laufe des Tages auf 18.85ºC aufwärmen. Nachmittags tritt eine leichte Abkühlung auf, die das Thermometer auf 15.43ºC sinken lässt, bevor die Temperatur in der Nacht leicht auf 15.89ºC ansteigt. Das Wetter ist also durchweg mild, ohne größere Temperaturschwankungen.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen bleiben ebenfalls im angenehmen Bereich. Morgens fühlt es sich an, als wären es 13.85ºC, während die thermische Wahrnehmung tagsüber auf 18.59ºC ansteigt. Am Nachmittag werden Sie sich bei 15.35ºC wohl fühlen und in den Nachtstunden wird sich die Temperatur noch einmal leicht auf 15.7ºC erhöhen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt für den Tag 1021 hPa und es ist mit einer Luftfeuchtigkeit von 69% zu rechnen. Der Wind wird sich mit einer Geschwindigkeit von 4.44 m/s aus Richtung 146º bemerkbar machen, und in Böen können sogar Spitzen von bis zu 5.94 m/s erreicht werden. Obwohl der Himmel zu 60% bedeckt sein wird, besteht keine Regenwahrscheinlichkeit. Damit bleibt das Wetter von Sóller stabil und angenehm, ideal für einen friedlichen Tag auf der Insel.