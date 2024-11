Nach neuesten Prognosen bietet der 25. November 2024 in Alcúdia ein Bild von "Überwiegend bewölkten" Himmel. Während die Temperaturen zwischen milden 15.7ºC und angenehmen 20.29ºC schwanken, bleibt der Niederschlagsanteil bei null Prozent, was auf einen überwiegend trockenen Tag hindeutet. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 65 Prozent und einem atmosphärischen Druck von 1021 hPa bleibt das Wetter in Alcúdia eher angenehm.

Temperaturen throughout the Tag Beginnend mit einer Mindesttemperatur von 15.7ºC dürfte der Tag mit relativ milden 15.75 ºC Morgentemperaturen beginnen. Während des Tages wird ein Maximum von 19.94 ºC erwartet, bevor die Temperaturen am Nachmittag auf 17.55 ºC absinken. In der Nacht bleibt es mild mit einer Temperatur von 17.27 ºC. Gefühlte Temperaturen Dank der geringen Temperaturunterschiede ist das thermische Empfinden den ganzen Tag über recht konstant. Am Morgen liegt das gefühlte Thermometer leicht unter der tatsächlichen Temperatur, bei 15.52ºC. Tagsüber wird es auf 19.69ºC klettern, um am Nachmittag auf 17.42ºC zu sinken und mit 17.14ºC in der Nacht zu enden. Atmosphärischer Druck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck wird auf 1021 hPa geschätzt, während die relative Luftfeuchtigkeit bei 65 Prozent liegt - eine Mischung, die gewöhnlich trockenes und stabiles Wetter begünstigt. Der Wind wird aus einer Richtung von 196º wehen, mit einer Geschwindigkeit von 7.89m/s und Böen, die auf bis zu 11.2m/s ansteigen können. Trotz einer Wolkendecke von 51 Prozent ist die Regenwahrscheinlichkeit Null, was das trockene Wetter für den 25. November auf Mallorca bestätigt.