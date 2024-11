In der beschaulichen Hauptstadt Palma auf der Baleareninsel Mallorca erwartet uns für den 26. November 2024 ein Tag mit überwiegend "nubes", was nichts anderes als bewölktes Wetter bedeutet. Trotz der Wolkendecke, die mit einer Dichte von 92% vorherrschen wird, dürfen wir uns auf angenehme Temperaturen und eine hohe Luftfeuchtigkeit freuen. Ein typischer Herbsttag eben, auf unserer geliebten Insel im Mittelmeer.

Temperaturschwankungen im Tagesverlauf

Im Laufe des Tages werden wir vielfältige Temperaturen erleben. Am frühen Morgen, wenn die ersten Sonnenstrahlen versuchen, die Wolken zu durchdringen, liegen wir bei milden 15.84ºC. Rund um die Mittagszeit erreichen wir dann den Höhepunkt mit erfreulichen 18.39ºC. Leicht abkühlend geht es in den Nachmittag mit 15.81ºC und in die Nacht hinein, bei immer noch angenehmen 13.31ºC. Die minimale Temperatur des Tages wird 13.15ºC sein und die maximale Temperatur steigt auf bis zu 18.48ºC.

Gefühlte Temperaturen - wie warm wird es wirklich?

Die gefühlte Temperatur kann oft von der real gemessenen Temperatur abweichen. So wird es uns morgens mit 15.91ºC knapp wärmer vorkommen, als es tatsächlich ist. Tagsüber sind es ähnliche 18.32ºC und im späten Nachmittag fühlt es sich mit 15.56ºC etwas kühler an, als es tatsächlich ist. Beim gemütlichen Abendausklang sollte man vielleicht einen zusätzlichen Pullover einpacken, da die gefühlte Temperatur mit 12.92ºC etwas unter dem tatsächlichen Wert liegt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - Weitere Wetterbedingungen

Der Atmosphärendruck wird stabil bei 1022 hPa liegen, was auf die vorherrschend wolkenbedeckte Wettersituation hindeutet. Die Luftfeuchtigkeit wird mit 78% eher hoch, was für ein angenehmes Hautgefühl sorgt und ideal für lange Spaziergänge entlang der traumhaften Küste oder durch die historischen Straßen Palmas ist. Der Wind wird uns mit durchschnittlichen Geschwindigkeiten von 3.72m/s erfrischen und dabei aus Richtung 60º wehen. Vereinzelte Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 5.18m/s erreichen. Trotz der dichten Wolkendecke, liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 0%, wir bleiben also trocken.

Also, liebe Mallorca-Liebhaber, lassen Sie sich vom bewölkten Himmel nicht abschrecken und genießen Sie diesen angenehm temperierten Herbsttag in Palma.