Guten Tag, liebe Wetterbeobachter! In Sóller, dem idyllischen Städtchen auf Mallorca, erwartet uns heute ein Tag mit voller Wolkendecke. Trotz der dichten Bewölkung ist die Regenwahrscheinlichkeit jedoch gering - es bleibt trocken. Die Temperaturen bewegen sich in angenehmem Bereich, ideal für einen Spaziergang durch die malerischen Straßen der Stadt. Lassen Sie uns nun ins Detail gehen.

Die Temperaturen

Für heute verzeichnen wir eine minimale Temperatur von 12.57ºC und eine maximale Temperatur von 17.25ºC. Der Morgen beginnt mit angenehmen 16.07ºC, steigert sich leicht auf 17.05ºC zur Mittagszeit und kühlt im Laufe des Nachmittags auf 14.01ºC ab. Beim Einschlafen können Sie dann auf sehr milde 12.87ºC zählen.

Gefühlte Temperaturen

Unser Körper empfindet die Temperaturen aufgrund von Wind und Feuchtigkeit oft anders, als das Thermometer sie anzeigt. Wenn Sie also zum Morgenkaffee hinausgehen, werden Sie eine Temperatur von rund 16.24ºC empfinden. Im Laufe des Tages steigt das gefühlte Thermometer leicht an, gleicht sich mit einer tatsächlichen Temperatur von 17.06ºC aus, und kühlt dann am Nachmittag bis auf gefühlte 13.79ºC ab. In der Nacht können Sie sich dann auf eine gefühlte Temperatur von 12.51ºC einstellen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Kommen wir zu den weiteren Faktoren, die unser Wetter heute bestimmen. Der atmosphärische Druck liegt bei stabilen 1022 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt satte 86 Prozent. Das bedeutet, die Luft wird sich heute besonders "dicht" anfühlen. Eins sollten wir auch noch erwähnen: den Wind. Heute weht er mit 3.65m/s aus einer Richtung von 56º und in Böen kann er Geschwindigkeiten von bis zu 4.71m/s erreichen. Schließlich bleibt zu sagen, dass die Wolkendecke heute bei vollen 100% bleibt. Es wird also ein "grauer" Tag, aber trocken und mit angenehmen Temperaturen.