Als Ihr verlässlicher Meteorologe sind wir hier, um Sie über die Wetterbedingungen in Cala Millor für den 26. November 2024 zu informieren. Wenn Sie sich auf der wunderschönen Insel Mallorca befinden und einen friedlichen späten Herbsttag planen, haben wir gute Nachrichten für Sie. Trotz einiger Wolken am Himmel, die über dem strahlend blauen Horizont schweben, erwartet uns ein Tag, der überwiegend bewölkt bleiben wird, aber mit reichlich milden Temperaturen.

Einsicht in die Temperaturen

Von morgens bis abends können Sie in Cala Millor angenehme Bedingungen erwarten. Die Ausblicke werden von einer Verzierung von Wolken begleitet, aber die Temperaturen bleiben wohltemperiert. Wir starten den Tag mit milden 16.52ºC am Morgen und einem Höchststand von 17.05ºC. Am Nachmittag sinken die Temperaturen leicht auf 16.02ºC und erreichen schließlich gegen Nachts ihren niedrigsten Wert von 14.46ºC.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Obwohl die Temperaturen etwas sinken könnten, bleibt der Thermikwert relativ stabil. Morgens fühlen sich 16.37ºC genauso an, und die Situation ändert sich kaum, wenn wir mittags denselben Wert beibehalten. Am Nachmittag sinkt das thermische Gefühl geringfügig auf 15.66ºC, und in der Nacht werden Sie 13.89ºC spüren, was immer noch eine ziemlich milde Nachttemperatur für einen späten November darstellt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die umgebenden atmosphärischen Bedingungen bleiben ebenfalls recht günstig. Der atmosphärische Druck wird sich bei etwa 1022 hPa halten, und die Luftfeuchtigkeit beträgt 83%. Trotz der überwiegenden Bewölkung gibt es keine Regenwahrscheinlichkeit, die Wolkendecke bleibt bei 83%. Und wenn Sie ein Fan von leichtem Wind sind, können Sie sich auf einen sanften Wind freuen, der mit 6.22m/s aus einer Richtung von 30º weht, mit Böen von bis zu 10.98m/s.

Kurz gesagt, Cala Millor erwartet einen gemütlichen und milden späten Herbsttag. Also packen Sie Ihren Pullover ein und genießen Sie die atemberaubende Schönheit von Cala Millor unter einem meist bewölkten Himmel.