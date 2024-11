In Port d'Andratx bringt der 26. November 2024 ein Skyline-Bild malerisch in Nuancen des Graus, gemalt von den prall gefüllt anmutenden Wolken, die den Himmel dominieren. Die Temperaturen schlingen sich behaglich um die milden Frühlingswerte mit minimalen 15.79ºC und maximalen 18.76ºC. Trotz der Wolken bleiben wir von Regenschauern heute gänzlich verschont.

Die Temperaturlage

Die Sonne klettert am Morgen auf 18.06ºC und hält diesen Wert beinahe konstant über den Tag mit kleinen Abweichungen nach oben auf 18.19ºC und am Nachmittag nur leicht nach unten auf 18ºC. In der Nacht sinkt das Thermometer moderat auf 15.79ºC.

Das Gefühlsthermometer

Das gefühlte Klima gleicht dem Temperaturbild fast auf den Punkt. Morgens misst unser Gefühlsthermometer angenehme 18.14ºC, während sich untertags kaum eine Veränderung auf 18.15ºC vollzieht. Der Nachmittag fühlt sich mit 17.74ºC etwas kühler an, während die Nacht eher wie 15.49ºC wahrgenommen wird.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Das Barometer zeigt heute stabile 1022 hPa. Die hohe Luftfeuchtigkeit von 80% kann das Gefühl von Frische verstärken. Der Wind bläst mäßig mit durchschnittlichen 5.97m/s, peitscht jedoch mit Böen von bis zu 6.9m/s auf und kommt aus Richtung 5º. Für Segler und Surfer ergibt das durchaus attraktive Bedingungen, während Spaziergänger sich in windgeschützten Ecken wohl wohler fühlen.

Eine dichte Wolkendecke von 89% dominiert den Himmel, sodass Sonnenanbeter heute nicht auf ihre Kosten kommen. Trotzdem mit ein bisschen Glück bildet sich ein wunderschönes Wolkenpanorama.Ändere Deine Perspektive hin und wieder und lass Dich überraschen.