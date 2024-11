Der heutige Tag in Santanyí präsentiert sich überwiegend bewölkt und mit milden Temperaturen. Die Inselbewohner und Besucher können sich auf einen Maximalwert von 18,2 Grad Celsius freuen, während die nächtliche Minimaltemperatur auf 14,38 Grad Celsius sinkt. Trotz der Wolkenbildung liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei Null. Somit zeigt sich das Wetter in Santanyí heute zwar in grauen Tönen, weist aber keine signifikanten Wetterschwankungen auf.

Die Tages- und Nachttemperaturen

Durchgängig mild ist das heutige Wetter in Santanyí. Morgens erreichen wir 16,58 Grad Celsius, während der Höhepunkt mit 18,11 Grad Celsius am Tage erwartet wird. Den Nachmittag verbringen wir bei 16,75 Grad Celsius und zur nächtlichen Stunde messen wir 14,38 Grad Celsius. Damit behalten wir einen angenehmen Temperaturverlauf, der sich sowohl für Aktivitäten im Freien als auch für ein gemütliches Beisammensein in den Innenbereichen eignet.

Die gefühlten Temperaturen

Nicht nur die tatsächlichen, sondern auch die gefühlten Temperaturen spielen eine wichtige Rolle im Empfinden des Wetters. Hier erwartet uns morgens eine gefühlte Temperatur von 16,59 Grad Celsius, am Tag behalten wir bei 18,07 Grad Celsius annähernd dasselbe Niveau. Am Nachmittag verringert sich das thermische Gefühl auf 16,49 Grad Celsius und in der Nacht spüren wir 14,04 Grad Celsius. Diese Werte machen den Temperaturgang angenehm spürbar, aber nicht unangenehm kalt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Hinsichtlich der atmosphärischen Bedingungen stellen wir heute einen Druck von 1022 hPa fest. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 80 Prozent, was auf eine hohe Wasserbindungskapazität der Luft hindeutet. Der heutige Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5,22 m/s in Richtung 30 Grad und kann in Böen sogar 9,57 m/s erreichen. Hiermit ist zwar von einer Brise zu sprechen, jedoch nicht von signifikanten Windgeschwindigkeiten. Trotz der Wolkendecke von 58 Prozent bleibt die Regenwahrscheinlichkeit weiterhin bei Null, sodass wir einen überwiegend bewölkten, aber dennoch trockenen Tag in Santanyí vorhersagen können.