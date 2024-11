Liebe Wetterbeobachter, wir haben die aktuellen Prognosen für das Wetter in Santa Ponsa auf Mallorca studiert, und es sieht aus, als ob der 26. November 2024 ein interessanter Tag wird. Bei einer Wolkendecke von 84% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 20% wird ein leichter Regen erwartet.

Die Temperaturen des Tages

Unsere Daten zeigen, dass die minimale Temperatur, die wir erwarten können, bei 14,34ºC liegt, während die maximale Temperatur bis zu 18,47ºC erreichen wird. Die Temperaturen in verschiedenen Teilen des Tages sind variabel, so dass wir am Morgen 17ºC, am Tag 18,47ºC, am Nachmittag 17,07ºC und in der Nacht 14,34ºC erwarten.

Gefühlte Temperaturen

Natürlich ist nicht nur die tatsächliche Temperatur wichtig, sondern auch wie sich das Wetter anfühlt. Das thermische Gefühl, also wie warm oder kalt die Temperatur für den menschlichen Körper zu fühlen ist, variiert im Laufe des Tages. Unserer Einschätzung nach wird es morgens 17,11ºC, tagsüber 18,41ºC, nachmittags 16,82ºC und nachts 14ºC sein.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Doch das Wetter ist mehr als nur Temperatur und Regen. Unsere Prognose schätzt auch den atmosphärischen Druck von 1022 hPa und einen Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 78. Für alle Segler und Windbegeisterte: der Wind wird voraussichtlich 4,62m/s in Richtung 284º erreichen, mit Böen von bis zu 6,08m/s.

Obwohl wir uns auf eine leichte Regenneigung einstellen sollten, ist dies immer noch ein guter Tag, um die natürliche Schönheit von Santa Ponsa zu genießen. Also packen Sie Ihre Regenjacke und machen Sie das Beste aus dem Tag!