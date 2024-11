In der malerischen Stadt Palma kann man am heutigen Tag eine überwiegende Bewölkung erwarten. Trotz einiger Wolken, die ab und zu für Schattenspiele am Palma Himmel sorgen, bleibt es trocken. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt den ganzen Tag über null Prozent. Bewaffnet mit einem Kaffee und einer Decke kann man also den herbstlichen Himmel auf Mallorca genießen.

Temperaturen im Detail

Die Temperaturen variieren im Laufe des Tages, mit minimalen 12.91°C und maximalen 18.22°C. Während wir am Morgen mit 14.06°C in den Tag starten, klettern das Thermometer zu Tageshöhepunkt auf 17.73°C. Am Nachmittag kühlt es dann auf 14.89°C ab und in der Nacht sinkt das Quecksilber auf 12.91°C. Innerhalb der Tageszeiten folgen die Temperaturen den typischen Mustern unserer Mittelmeerinsel, und so können wir trotz der Bewölkung eine angenehme Atmosphäre erwarten.

Gefühlte Temperaturen

Neben dem tatsächlichen Thermometerstand spielt auch das gefühlte Temperaturspektrum eine Rolle. Morgens wird es sich bei 13.79°C wärmer anfühlen als es ist, zur Mittagszeit bei 17.33°C und nachmittags bei 14.5°C. In der Nacht sinkt die gefühlte Temperatur dann auf 12.61°C. Auch wenn es nicht nach inseltypischen sommerlichen Werten klingt, so können wir dennoch einen ganz typischen Tag Mitte November auf unserer geliebten Insel begrüßen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Mit einem Atmosphärendruck von 1024 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 68 Prozent, bietet der Tag recht beständige Verhältnisse. Für all diejenigen, die sich fragen, ob es angesichts der 60% Wolkendecke zu windig zum Spazieren sein könnte, die Antwort ist klar: Der Wind bläst mit angenehmen 2.27m/s in Richtung 243º und Böen von 2.41m/s. Eine perfekte Brise, die für einen Spaziergang am Strand oder in der wunderschönen Altstadt von Palma gerade richtig ist.