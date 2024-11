In der pittoresken Stadt Sóller auf der Sonneninsel Mallorca erwartet uns am 27. November 2024 ein meist bewölkter Himmel. Die Temperaturen bewegen sich zwischen frischen 12,57ºC in der Nacht und angenehmen 17,78ºC am Tag. Perfekte Bedingungen, um die Stadt und ihre beeindruckenden Sehenswürdigkeiten zu erkunden, ohne ins Schwitzen zu geraten.

Die Temperaturen im Detail

Am Morgen begrüßt uns Sóller mit milden 13,25ºC. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages auf etwa 17,44ºC an, bevor sie am Nachmittag auf 13,69ºC sinken. In der Nacht wird es dann etwas kühler mit 12,57ºC.

Das gefühlte Thermometer

Die gefühlten Temperaturen liegen morgens bei 13,09ºC, tagsüber erreichen sie 16,94ºC, am Nachmittag geht es runter auf 13,33ºC und in der Nacht fühlt es sich an wie 12,18ºC. Die gefühlten Temperaturen fallen also etwas niedriger aus als die tatsächlichen Werte, was definitiv einer leichten Brise zu verdanken ist.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck liegt bei 1024 hPa und die Luftfeuchtigkeit beträgt etwa 65 Prozent. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 1,61m/s aus Richtung 318º und es werden Böen von bis zu 1,54m/s erwartet. Ideale Verhältnisse, um eine kleine Wanderung durch das wunderschöne Tramuntana Gebirge zu unternehmen.

Abschließend, obwohl die Wolkendecke bei 67% liegt, beträgt die Regenwahrscheinlichkeit 0. Damit steht einem angenehmen Tag in Sóller nichts im Wege!