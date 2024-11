Guten Morgen, verehrte Leserschaft! Es ist der 27. November 2024 und wir stehen am Ende des samtenen Novembers in Alcúdia, einem Ort, der bekannt dafür ist, seinen Besuchern auch im Spätherbst noch angenehme Temperaturen zu bieten. Und auch heute sehen wir wieder, dass die Wettersituation diese Aussage bestätigt. Nach dem aktuellen Stand der Prognose werden wir vereinzelte Wolken (nubes) sehen, die jedoch die Sonne nicht gänzlich verhindern. Lasst uns ohne Umschweife in die Details des heutigen Wetterberichts einsteigen.

Temperatur-Update in Alcúdia Von früh bis spät bewegen wir uns auf einem Temperaturspektrum, das von 14.19ºC bis zu 17.39ºC reicht. Morgen wird der Thermograf eine angenehme 14.21ºC anzeigen, während wir mittags auf 16.99ºC klettern. In den Nachmittagsstunden wird es sich dann auf 15.19ºC abkühlen, um uns eine erholsame Nacht bei 14.26ºC zu ermöglichen. Gefühlte Temperaturen in Alcúdia – Mehr als nur eine Zahl Wie wir alle wissen, können die tatsächlichen Temperaturen und wie sie sich tatsächlich anfühlen, bisweilen recht unterschiedlich sein. So wird das Gefühl der morgendlichen Temperatur bei etwa 13.88ºC liegen. Tagsüber steigt dieses auf 16.6ºC an, bevor es am Nachmittag auf 14.83ºC abfällt. Schließlich wird die nächtliche Temperatur für den Körper wie 13.88ºC wirken. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind – Die unsichtbaren Faktoren des Wetterbildes Doch die Temperatur ist nicht alles, wenn es um das heutige Wetter geht. Mit einem Atmosphärendruck von 1024 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 71% liegen wir im durchschnittlichen Bereich für diese Jahreszeit. Der Wind weht mit 2.74 m/s aus einer Richtung von 28º und kann gelegentlich Böen von 2.54 m/s erreichen. Insgesamt sind die Wetterbedingungen in Alcúdia heute sehr gemütlich: Die Wolkendecke beträgt 93%, aber die Niederschlagswahrscheinlichkeit ist mit 0% äußerst gering - also ein perfekter Tag, um die Vorzüge von Alcúdias Herbst zu genießen. Bei den Berichten über das Wetter in Alcúdia für den 27. November 2024 müssen wir erneut feststellen: Die angenehmen Temperaturen und das milde Klima machen Alcúdia zu einem attraktiven Ziel, das zu jeder Jahreszeit einladend wirkt.