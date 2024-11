Heute erwartet uns in Port d'Andratx auf Mallorca überwiegend bewölktes Wetter mit einer mäßig frischen Brise. Mit minimalen Temperaturen um die 15,55ºC und maximalen Werten bis etwa 17,49ºC, können wir von einem typischen, vorwiegend bewölkten November sprechen. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von etwa 2,43m/s in Richtung 0º und wir können Böen von bis zu 2.4m/s erwarten.

Die Temperaturen im Detail

Am Morgen starten wir in den Tag mit etwa 16,52ºC. Die Temperaturen steigen im Laufe des Tages auf etwa 17,22ºC und fallen am Nachmittag leicht auf 16,66ºC. Mit der hereinbrechenden Nacht können wir dann mit Temperaturen um die 15,55ºC rechnen.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen weichen jedoch minimal von den tatsächlichen Werten ab. Morgens können wir mit einer gefühlten Temperatur von 16,37ºC rechnen, tagsüber fühlen sich die knapp über 17ºC eher wie 16,93ºC an. Am Nachmittag sinkt das Thermometer gefühlt auf 16,16ºC und nachts spüren wir dann die kühlen 15,17ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck beträgt heute 1024 hPa und die Luftfeuchtigkeit beläuft sich auf etwa 74%. Der Wind weht mit einer mäßigen Geschwindigkeit von 2,43m/s aus der Richtung 0º und wir können Böen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2,4m/s erwarten. Eine Wolkendecke von 60% bedeckt den Himmel und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%.

Alles in allem bietet Port d'Andratx uns heute einen typischen November auf Mallorca: Überwiegend bewölkt, aber trocken und mit mäßig frischen Temperaturen. Perfekt, um ein gemütliches Café zu besuchen oder einen Spaziergang am Hafen zu genießen. Bleiben Sie warm und genießen Sie den Tag!