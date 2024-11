Das Wetter in Santa Ponsa präsentiert sich am 27. November überwiegend bewölkt. Mit minimalen Temperaturen von 14.13ºC in der Nacht und maximalen Tageswerten von 17.72ºC darf man sich auf gemäßigte Wetterbedingungen einstellen. Die Bedingungen am Morgen, Mittag, Nachmittag und Abend sind dabei ebenso gemäßigt und variieren nur minimal. Dieser Tag ist ideal für alle, die milde, fast schon herbstliche Bedingungen auf Mallorca lieben.

Temperaturdetails

Die genauen Temperaturen sind zur jeweiligen Tageszeit wie folgt: Am frühen Morgen startet der Tag mit angenehmen 15.5ºC. Gegen Mittag steigen die Temperaturen leicht an und erreichen mit 17.29ºC ihren Höhepunkt. Am Nachmittag kühlt es etwas ab auf 15.72ºC und in der Nacht sinken die Temperaturen bis auf 14.13ºC.

Gefühlte Temperaturen

Interessanterweise liegt das thermische Empfinden jedoch etwas unter den tatsächlichen Temperaturen. Am Morgen sind es gefühlte 15.27ºC, während am Mittag das Thermometer gefühlte 16.95ºC anzeigen wird. Am Nachmittag werden 15.25ºC erwartet und in der Nacht fühlen sich die 14.13ºC eher wie 13.79ºC an.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zusätzlich zu den Temperaturen beeinflussen auch andere Faktoren unser Wetterempfinden. Der atmosphärische Druck beträgt 1024 hPa und es ist eine Luftfeuchtigkeit von 72% zu erwarten. Der Wind weht aus 61º Richtung mit einer Geschwindigkeit von 2.29m/s und Böen von bis zu 2.15m/s. Die Wolkendecke wird dabei etwa 60% betragen, während die Regenwahrscheinlichkeit bei 0 liegt - also kein Regen in Sicht!

Wir wünschen allen Bewohnern und Besuchern von Santa Ponsa einen angenehmen Tag und hoffen, dass diese meteorologischen Informationen Ihnen bei der Planung Ihres Tages helfen werden.