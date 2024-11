Eine meist neblig-trübe Wetterlage erwartet uns heute in Cala Rajada. Mit einer überschaubaren Mindesttemperatur von 14,65ºC bis hin zu einer leichten, maximalen Erwärmung bis 16,6ºC bleibt das Wetter ein wenig kühl, aber erträglich. Die Wolkendeckung liegt bei 100%, jedoch besteht keine Regenwahrscheinlichkeit. Sie haben also keinen Grund, den Regenschirm einzupacken.

Temperaturen im Tagesverlauf

Im Tagesverlauf erwarten wir in den Morgenstunden eine Temperatur von 14,65ºC und erleben ein leichtes Ansteigen auf 16,33ºC zur Mittagszeit. Am Nachmittag liegen die Temperaturen dann bei angenehmen 15,75ºC und sinken in der Nacht auf moderaten 15,1ºC ab.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Empfinden, das den Einfluss von Wind und Feuchtigkeit auf unsere Haut berücksichtigt, wird im Laufe des Tages leicht abweichen. Morgens werden Sie wahrscheinlich eine gefühlte Temperatur von 14,29ºC spüren, diese steigt tagsüber auf 15,95ºC. Am Nachmittag wird es mit einer gefühlten Temperatur von 15,34ºC etwas kühler, bevor die Temperatur in der Nacht auf 14,68ºC abfällt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre wird relativ stabil mit einem Druck von 1024 hPa bleiben. Die Feuchtigkeit in der Luft wird bei 74% liegen, was für eine kühlere Brise sorgt. Der Wind wird in diesem Zeitraum mit einer Geschwindigkeit von 2,02m/s wehen, wobei er in Richtung 55º bläst. Stößige Böen von 2,07m/s sind möglich, achten Sie also auf Ihre losen Hüte oder Servietten beim Besuch der Außenterrassen.