Der 28. November 2024 sieht sich ausgesprochen sonnig unter dem strahlenden Himmel von Palma, Mallorca. Mit einem Tag von reinem, klarem Himmel und friedlichen Wetterbedingungen freuen wir uns auf eine erfrischende, kühle Atmosphäre in der Stadt, angefüllt mit einer Atmosphäre des Wohlbefindens und der Helligkeit. Dank des heutigen Null-Prozentsatzes an Regenwahrscheinlichkeit wird dieses wunderschöne Wetter unser treuer Begleiter für alle geplanten Aktivitäten bleiben.

Temperaturen im Tagesverlauf

Die Temperaturen werden insgesamt mild und ausgeglichen bleiben. Die minimale Temperatur liegt bei 11,8°C, bevor sie tagsüber auf angenehme 17,88°C ansteigt. Am Morgen werden wir 12,04°C genießen, während die Temperatur tagsüber ihren Höhepunkt erreicht und uns 17,21°C beschert. Für den Nachmittag wird ein leichter Fall auf 14,19°C erwartet, und in der Nacht werden wir bei milden 13,07°C ins Land der Träume eintauchen.

Gefühlte Temperaturen erfrischend mild

Das thermische Gefühl, eine unserer wichtigsten Anzeigen, wird eine leichte Brise in unserem Tag verspüren lassen. Morgens wird es uns bei 11,57°C wach halten und lebendig fühlen lassen. Uns erwarten 16,55°C am Tag und 13,65°C am Nachmittag, bevor wir in eine friedliche Nachtszene mit 12,5°C eintauchen. Diese ausgeglichenen Werte sorgen dafür, dass wir uns trotz der fallenden Temperaturen immer noch wohl und warm fühlen.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck für den heutigen Tag wird standfest bei 1026 hPa bleiben. Ein leichter Anstieg der Luftfeuchtigkeit auf 60% trägt dazu bei, die Schönheit des klaren Himmels zu unterstreichen. Der Wind wird uns sanft mit einer Geschwindigkeit von 2,33 m/s umspielen und uns dabei angenehm erfrischen. Lassen Sie sich von den Böen von 2,66 m/s überraschen, die aus Richtung 241º kommen. Mit einer Wolkendecke von 0% bleibt der Himmel von Palma wolkenfrei und für alle sichtbar, die den Anblick der reinen, blauen Unendlichkeit genießen möchten.