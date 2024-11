Ein wunderbarer Tag erwartet uns, liebe Wetterfans, in der reizvollen Stadt Sóller auf unserer geliebten Insel Mallorca. Während wir uns in der letzten Novemberwoche befinden, zeigt der Himmel ein überraschend klares Bild. Die Temperaturen liegen zwischen eher milden 11,49ºC und angenehm warmen 17,41ºC. Obwohl kein Regen erwartet wird, kann sich das Wetter auf der Insel natürlich jederzeit ändern, also halten Sie wir immer ein Auge darauf offen.

Ein Blick auf die Temperaturen Die Frühaufsteher unter uns werden mit einem Frühlingserwachen und milden 11,65ºC in den Tag starten. Während der Tag weiter voranschreitet, erfreuen wir uns an wärmeren 17,12ºC zur Mittagszeit. Am Nachmittag kühlt es dann auf zarte 12,87ºC ab, bevor die Nacht mit 11,9ºC einbricht. Trotz des recht warmen Wetters, wäre es ratsam, eine leichte Jacke für abendliche Spaziergänge dabeizuhaben. Das Gefühl der Temperaturen Während die gemessenen Temperaturen wichtig sind, sollte das Gefühl der Temperaturen nicht vernachlässigt werden, denn diese sind oft genauer in Fragen des Komforts. Morgens gibt uns das Wettergefühl ein Kuschelfeeling mit 11,12ºC. Mittags fühlt es sich zwar immer noch warm an, jedoch nicht übermäßig, mit 16,32ºC. Am Nachmittag reguliert sich das Gefühl leicht auf kühle 12,3ºC, bevor die Nacht mit einem angenehmen 11,26ºC Gefühlt einbricht. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Für alle Wetterliebhaber, die einen Schritt weiter gehen und tiefer in die meteorologischen Details eintauchen möchten, beträgt der atmosphärische Druck stabile 1026 hPa. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 55%, ideal für Menschen, die empfindlich auf hohe Luftfeuchtigkeitsgrade reagieren. Der Wind kommt mit einer Geschwindigkeit von 1,83m/s aus Richtung 238º, wobei es zu Böen von 2,63m/s kommen kann. Also, ein idealer Tag für alle Segel- und Kite-Enthusiasten. Auf der Insel des ewigen Frühlings bietet uns Sóller also wieder einen wunderschönen Tag, an dem wir die Sonne genießen und die klare Luft atmen können. Gehen Sie raus, genießen Sie das Wetter, nehmen Sie die Schönheit Mallorcas auf und lassen Sie den Alltagsstress hinter sich. Bleiben Sie gesund und guten Tag!