Ein angenehmer Tag erwartet alle, die dieses malerische Paradies Mallorcas aufsuchen, Alcúdia. Die Vorhersage für den 28. November 2024 verspricht einen klaren Himmel und milde Temperaturen, die einen perfekten Tag zum Erkunden und Genießen der natürlichen Schönheit der Gegend bieten. Keine Regenwolken werden den tiefblauen Himmel trüben, denn es ist ein 0% Regenrisiko angekündigt. Lasst uns nun einen genaueren Blick auf die Vorhersage werfen.

Ein Blick auf die Temperaturen

Wir erwarten milde Temperaturen in Alcúdia am 28. November. Früh am Morgen wird das Thermometer bei angenehmen 13.78°C stehen. Während die Sonne aufsteigt, wird das Quecksilber bis auf 17.08°C am Mittag klettern. Am Nachmittag erwartet uns weiterhin eine angenehme Temperatur von 15.6°C, bevor sie in der Nacht auf 14.32°C sinkt. Die minimale Temperatur wird bei 13.69°C und die maximale bei 17.83°C liegen.

Gefühlt wie?

Natürlich ist die gefühlte Temperatur oft wichtiger als die tatsächliche Zahl auf dem Thermometer. Morgens wird es sich so anfühlen, als wären es 13.33°C. Tagsüber, wenn die Sonne in ihrer ganzen Pracht scheint, wird das thermische Gefühl auf 16.46°C steigen. Am Nachmittag werden wir uns auf ein Gefühl von 14.99°C einstellen können und in der schwer fassbaren Nacht wird es sich wie 13.61°C anfühlen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Zu dieser Jahreszeit scheint alles perfekt im Wetterparadies Alcúdia zu sein. Mit einem atmosphärischen Druck von 1026 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 62% wird es sich erfrischend anfühlen. Ein leichter Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3.81 m/s aus Richtung 227º und Böen erreichen bis zu 3.83 m/s. Wenn Sie die Vorhersage zuverlässig interpretieren, können Sie sicher sein, dass Sie den Tag in vollen Zügen genießen können. Und vergessen Sie nicht, die Null Prozent Wolkendecke zu bewundern, die den atemberaubenden Sternenhimmel in der Nacht freilegt.

Genießen Sie Alcúdia am 28. November, es wird bestimmt ein herrlicher Tag!