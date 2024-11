Die Pracht der herbstlichen Sonne begrüßt die Einwohner und Gäste von Cala Millor am heutigen 28. November, mit einem klaren Himmel und milden Temperaturen, die ideal für Aktivitäten im Freien sind. Mit einem Bereich von knapp 13 bis 17 Grad bietet dieser Tag die perfekte Kombination aus Herbstkühle und mediterraner Wärme.

Ein Blick auf die Temperaturen

Ziehen Sie sich für den Morgen warm an, der mit einem erfrischenden 13.12ºC beginnt. Mit dem Tag erwärmt sich die Temperatur allmählich bis zu den angenehm milden 16.02ºC am Mittag. Der Nachmittag bietet uns eine Abkühlung auf etwa 15.23ºC bevor wir in eine gemütliche Nacht bei 13.52ºC übergehen.

Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf

Auch wenn wir uns auf fühlbare Temperaturen konzentrieren, ändert dies kaum unser obiges Bild. Morgens fühlt es sich nahezu genauso an wie 12.71ºC, um dann am Tag bis auf 15.45ºC anzusteigen. Der Nachmittag ist mit 14.58ºC leicht kühler und die Nacht kommt mit einem fühlbaren Wert von 12.99ºC daher.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind - das unbestreitbare Trio

Behalten wir im Hinterkopf, dass unser atmosphärischer Druck heute bei 1026 hPa liegen wird, während der Luftfeuchtigkeitsprozentsatz bei 68 bleiben wird. Der Wind weht uns mit 3.35m/s ins Gesicht und dreht sich dabei auf 248º. Windböen werden mit Geschwindigkeiten von bis zu 4.55m/s erwartet. Interessanterweise weist die Wolkendecke einen Anteil von 0% auf und bietet so beste Bedingungen, um den wolkenlosen Himmel zu genießen. Und das Beste daran? Die Regenwahrscheinlichkeit ist null.

So sommerlich der Herbst auf Mallorca auch ist, vergessen Sie nicht, Ihre Jacken bereitzuhalten, um die kühlen Morgenstunden zu überstehen. Genießen Sie die Naturwunder von Cala Millor vor dem gemütlichen Hintergrund des prächtigen klaren Himmels.