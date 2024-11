Herzlich willkommen zu unserem Wetterbericht, der Sie über die aktuelle Wettervorhersage in Port d'Andratx auf Mallorca informiert. Der Tag enthüllt uns einen klaren Himmel und verspricht, uns mit milden Temperaturen und einer sanften Brise anzulocken. Unten finden Sie eine detaillierte Beschreibung der bevorstehenden Zustände, die den 28. November 2024 prägen werden.

Die Temperaturen: Von mild bis milder

Mit einer minimalen Temperatur von 15,27ºC und einer maximalen Marke von 17,17ºC, verspricht der Tag, uns mit einer milden Wärmezufuhr zu erfreuen. Bereiten Sie sich auf einen angenehmen Morgen vor, der 15,27ºC erreicht, während der Tag hat moderate 16,71ºC vorhält. Der Nachmittag wird mit 16,38ºC kaum eine Änderung sehen, und die Nacht bleibt mit 16,55ºC angenehm.

Gefühlte Temperaturen: Genauso mild, nur gefühlt

Die tatsächlichen Werte auf dem Thermometer sind eine Sache. Aber wie fühlt es sich tatsächlich an, draußen zu sein? Nun, das thermische Gefühl für den Tag variiert leicht, beginnt morgens mit kühlen 14,84ºC, erhöht sich tagsüber auf 16,21ºC, sinkt nachmittags leicht auf 15,88ºC und bleibt in der Nacht bei 16,06ºC.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind: Ein Blick auf das Atmosphärische

Neben den Temperaturen spielt auch der Zustand der Atmosphäre eine große Rolle für unser Wohlbefinden. Der Luftdruck wird bei 1026 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit bei 68%. Der Wind weht mit 3,33m/s aus 228º Richtung und in Böen kann die Geschwindigkeit bis zu 3,91m/s erreichen. Werfen Sie auch einen Blick in den klaren Himmel – die Wolkendecke beträgt 0% und die Regenwahrscheinlichkeit liegt ebenfalls bei 0. Ein trockener und klarer Tag steht uns also bevor!

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Wetterbericht einen Einblick in die atmosphärischen Bedingungen in Port d'Andratx für den 28. November 2024 gegeben zu haben. Planen Sie Ihren Tag entsprechend und genießen Sie das wundervolle Wetter!