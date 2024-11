Santa Ponsa, ein idyllischer Ort auf unserer geliebten Insel Mallorca, empfängt den 28. November mit offenen Armen und wird mit einem strahlenden klaren Himmel bedeckt sein. Ja, Sie haben das richtig gelesen, der Himmel wird frei von Wolken sein. Dieser perfekte Herbsttag wird von angenehmen Temperaturen, die sich im Bereich zwischen 13.42ºC und 17.36ºC bewegen, begleitet. Sowohl Einheimische als auch Besucher erwartet ein Tag, der perfekt ist, um die vielfältigen Freizeitangebote der Insel zu genießen.

Genauer Temperaturüberblick

Als Ihr lokaler Meteorologe können wir Ihnen versichern, dass der Tag in Santa Ponsa voller angenehmer Überraschungen sein wird. Der Morgen begrüßt uns mit einer frischen Temperatur von etwa 13.52ºC. Als der Tag fortschreitet, werden die Temperaturen auf etwa 16.72ºC ansteigen, bevor sie am Nachmittag auf 15.22ºC fallen. Und auch wenn die Nacht hereinbricht, bleibt die Temperatur mild bei etwa 15.07°C. Trucken Sie sich also nicht zu warm ein, denn die Temperaturen spielen auf unserer Seite.

Gefühlte Temperaturen

Nichts sagt "Herbst auf Mallorca" besser aus als das Gefühl der milden Brise auf der Haut. Und genau das können Sie an diesem Tag erwarten. Die gefühlten Temperaturen werden morgens bei etwa 13.09ºC liegen und tagsüber auf 16.17ºC ansteigen, während sie am Nachmittag und in der Nacht auf etwa 14.7ºC bzw. 14.54ºC fallen. Perfektes Wetter, um ein gutes Buch auf der Terrasse zu lesen oder bei einem Spaziergang am Strand die frische Meeresbrise zu genießen.

Und was ist mit dem Wind, dem Druck und der Feuchtigkeit?

Die versprochene klare Sicht wird durch einen atmosphärischen Druck von 1026 hPa und einen Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 66 ergänzt. Und der Wind? Er wird aus Richtung 239º wehen mit einem sanften Lüftchen von 2.55m/s und Böen von bis zu 3.28m/s. Ein Tag, an dem wir dankbar sind, auf dieser schönen Insel zu leben, mit einem gleißenden Himmel und keiner Regenwahrscheinlichkeit. Was kann man mehr verlangen?

Um es zusammenzufassen, Santa Ponsa wird einen hervorragenden Wettertag erleben, gekennzeichnet durch klaren Himmel, moderate Temperaturen und angenehme Böen. Also, warum nicht diesen Tag nutzen, um all das zu genießen, was Mallorca zu bieten hat?