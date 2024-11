Das zauberhafte Wetter in Cala Rajada bleibt uns treu. Ein klarer Himmel über dem malerischen Fischerdorf lädt auch heute zum Genießen der sanften Sonnenstrahlen und des milden Klimas ein. Mit angenehmen Temperaturen, einem sanften Wind und einer sternenklaren Nacht, könnte der heutige Tag nicht besser sein. Eine ideale Voraussetzung für alle, die einen entspannten Tag unter dem mallorquinischen Himmel planen.

Das Thermometer: Minimale und maximale Temperaturen

Die Temperaturen für den heutigen Tag präsentieren sich in typischer November-Manier. Wir starten mit milden 13.98°C am Morgen, die Tagesspitze erreichen wir mit erfreulichen 16.03°C am Mittag. Der Nachmittag bleibt uns mit 15.69°C weiterhin wohlgesonnen, während die Abendstunden mit frischen 14.23°C zum gemütlichen Beisammensein einladen. Die niedrigste Temperatur liegt bei 13.8°C und das Maximum bei gemütlichen 16.7°C.

Das Gefühl auf der Haut: Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen sind heute sehr angenehm: Wir starten sanft in den Tag mit 13.6°C am Morgen. Im Laufe des Tages steigt das gefühlte Thermometer bis auf 15.52°C an - ideal für eine kleine Wanderung oder einen Stadtbummel. Der Nachmittag bringt uns bei 15.04°C sicherlich noch einige sonnige Stunden, bevor wir die Nacht mit 13.72°C gemütlich ausklingen lassen können.

Über den Wolken: Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der heutige Luftdruck beträgt stabile 1026 hPa, und die Luftfeuchtigkeit hält sich bei einem angenehmen Wert von 70%. Ein sanfter Wind aus 244° mit einer Geschwindigkeit von 3.37 m/s bringt eine angenehme Brise ins Städtchen. Gelegentliche Böen erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 4.2 m/s. Bei 0% Wolkendecke sind perfekte Bedingungen für unsere sternenklaren Nächte gegeben. Darüber hinaus liegt die Regenwahrscheinlichkeit heute bei sagenhaften 0% - daher ist Ihre Picknickdecke heute absolut sicher vor Nässe!