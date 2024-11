Den Bewohnern und Besuchern von Sóller steht am 29. November 2024 ein mäßig bewölkter Tag bevor. Die Temperaturen bewegen sich zwischen einem Minimum von 12.67ºC und einem Maximum von 18.44ºC. Präparieren Sie sich also auf mildes Wetter in dieser ruhigen Oase auf der schönen Insel Mallorca, wo die Wetterbedingungen oft so idyllisch sind, dass sie zu jeder Jahreszeit zu einem Inbegriff der Freude werden.

Temperaturverlauf im Tagesverlauf Während des gesamten Tages werden wir eine Ausdehnung der Temperaturen von etwa 13.12ºC am Morgen bis zu einem Spitzenwert von 18.12ºC am Tag bemerken. Am Nachmittag sehen wir einen Rückgang auf etwa 14.16ºC und enden die Nacht mit einer angenehmen Temperatur von etwa 13.44ºC. Somit ist es ein relativ ausgeglichener Tag im Hinblick auf das atmosphärische Temperament. Fühlbare Temperaturen in Sóller Allerdings, wie wir alle wissen, ist das, was das Thermometer anzeigt, oft nicht das, was wir tatsächlich fühlen. Das gefühlte Temperaturverhalten, das auch den Einfluss von Wind und Luftfeuchtigkeit berücksichtigt, zeigt uns morgens 12.97ºC , tagsüber 17.92ºC, nachmittags 13.82ºC und nachts fällt es auf 12.67ºC. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse Bezüglich der weiteren Wetterelemente sehen wir einen Atmosphärendruck von 1024 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von etwa 74%. Der Wind wird sich mit einer moderaten Geschwindigkeit von 3.81m/s aus der Richtung 255º bewegen. Böen können gelegentlich eine Geschwindigkeit von bis zu 4.91m/s erreichen. Trotz einer Wolkendecke von 30% ist die Regenwahrscheinlichkeit gleich null, sodass Sie keinen Regenschutz brauchen werden. Insgesamt erwartet uns ein wunderbarer Tag in Sóller, perfekt um die natürliche Schönheit dieser malerischen Stadt zu erkunden, die Geschichte in ihren Straßen und die herrlichen Aussichten auf das umliegende Tramuntana-Gebirge zu genießen.