Sehr geehrte Leser, das Wetter in Cala Millor bietet uns heute das perfekte Szenario für einen angenehmen Spaziergang. Der klare Himmel sorgt für eine ungestörte Sicht auf die Schönheiten unserer Insel. Die Insel Mallorca erwartet uns mit strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen - ein perfekter Tag zum Genießen.

Temperaturen: Ein Tag zwischen mild und moderat

Der Tag startet mit einer erfrischenden Temperatur von 13.23ºC, welche im Laufe des Tages auf das angenehme Maximum von 18.76ºC steigt. Am Morgen erwarten uns Temperaturen um 13.7ºC, wobei sie sich am Tag auf 18.36ºC erhöhen. Am Nachmittag können wir mit soliden 16.4ºC rechnen und in der Nacht geht es mit 15.47ºC weiter.

Gefühlte Temperaturen: Erwärmung im Laufe des Tages

Trotz der tatsächlichen Werte, die das Thermometer anzeigt, fühlt sich das Wetter zu unterschiedlichen Tageszeiten anders an. Morgens liegt das thermische Gefühl bei 13.48ºC, klettert tagsüber auf 18.08ºC hinauf, sinkt am Nachmittag auf 16.18ºC und beträgt in der Nacht 15.08ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein optimaler Tag zum Spazierengehen

Wir befinden uns unter einem stabilen atmosphärischen Druck von 1023 hPa und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 70%. Der Wind weht mit einer moderaten Geschwindigkeit von 5.84m/s und kommt aus der Richtung 253º. Gelegentliche Böen können die Geschwindigkeit auf bis zu 7.73m/s erhöhen. Trotz des klaren Himmels hat die Wolkendecke nur einen Deckungsgrad von 7% und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0. Somit sind die Bedingungen für einen Tag an der frischen Luft in Cala Millor hervorragend.