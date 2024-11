Willkommen zu unserer tagtäglichen Wettervorhersage! Heute konzentrieren wir uns auf das lokale Wettergeschehen in Santa Ponsa, Mallorca. Lassen Sie sich von uns ins sonnige Spanien führen und gemeinsam blicken wir auf die Wetterprognose für den 29. November. Erfreulich ist der klare Himmel und die gefälligen Temperaturen. Also, lassen Sie sich mit uns in die Welt der Meteorologie entführen.

Temperaturen im Überblick Die Thermometerstände für heute repräsentieren ein typisches, mildes Novemberklima in Santa Ponsa. Wir beginnen den Morgen mit erfrischenden 15,78ºC. Wenn die Sonne ihren Zenit erreicht, erhitzen wir uns auf maximal 18,21ºC. Der Nachmittag zeigt sich dann etwas kühler, mit durchschnittlich 16,37ºC. Und schließlich sinken die Temperaturen in der Nacht auf ruhige 15,19ºC. Ein insgesamt bequemer Tag, sowohl für Einwohner als auch Besucher. Thermische Empfindungen Wie man sich sagt, sind die Zahlen nur eine Seite der Medaille. Unser Körper ist oft der bessere Thermometer. Im Einklang mit den genannten Zahlen, wird das thermische Gefühl am Morgen bei 15,69ºC , tagsüber bei 18,15ºC, am Nachmittag bei 16,15ºC und in der Nacht bei 14,7ºC liegen. Alles in allem, sollten Sie sich den ganzen Tag über ziemlich wohl fühlen. Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Auf der "technischen" Seite des Wetters stehen heute die folgenden Zahlen im Vordergrund: Der Atmosphärendruck beträgt 1024 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 79%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4,46m/s aus der Richtung 257º wehen, mit gelegentlichen Böen von 5,19m/s. Die Wolkendecke bleibt im einstelligen Bereich mit zarten 10%. Falls Sie sich darüber Sorgen machen, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0, also keine Regenschirme notwendig! Aber wie immer raten wir Ihnen, sich noch besser auf den Tag vorzubereiten, indem Sie regelmäßig auf unserer Webseite vorbeischauen, um die aktuellsten Updates zu bekommen. Wir sind Ihr treuer Begleiter in der Welt des Wetters.