Bewohnern und Besuchern von Cala Rajada bietet der 29. November 2024 auf Mallorca einen klaren Himmel und angenehme Temperaturen. Das pittoreske Mallorca, speziell die Region um Cala Rajada herum, wird von einem optimalen Klima verwöhnt, das ideal für Ausflüge unter den wolkenlosen Himmel ist. Das Wetter bietet ideale Bedingungen, um die atemberaubende Landschaft der Region in vollen Zügen zu genießen, ob bei einer Wanderung, einem Spaziergang am Hafen oder einfach bei einem entspannten Tag am Strand.

Temperaturen des Tages

Die Temperatur in Cala Rajada bewegt sich am 29. November innerhalb eines Bereichs, der für die Jahreszeit typisch ist. Die erwartete minimale Temperatur liegt bei 13.79ºC, während die maximale Temperatur auf bis zu 18.66ºC ansteigen soll. Am Morgen erwartet man eine Temperatur von 14.2ºC, im Laufe des Tages wird es mit voraussichtlich 18.32ºC angenehm warm. Am Nachmittag kühlt es sich ein wenig ab auf 17.24ºC und in den nächtlichen Stunden verweilt die Temperatur etwa um 16.42ºC.

Gefühlte Temperaturen

Besonders wichtig ist selbstverständlich auch das thermische Gefühl, also wie die Temperatur tatsächlich empfunden wird. Am Morgen wird das thermische Gefühl bei etwa 13.95ºC liegen. Tagsüber liegt das Gefühl bei 18.04ºC, am Nachmittag bei 17.08ºC und in der Nacht werden es 16.05ºC sein.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der erwähnte klare Himmel wird begleitet von einem stabilen atmosphärischen Druck von 1023 hPa und einem Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 70, was auf ein insgesamt angenehmes Wetter hindeutet. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 4.89m/s aus Richtung 251º wehen. Seien Sie bereit für eventuelle Böen, die bis zu 6.3m/s betragen können.

Auch wenn die Wolkendecke nur 6% beträgt, ist die Chance auf Regen an diesem Tag absolut null, was eine zusätzliche Erleichterung für alle Outdoor-Aktivitäten ist. Genießen Sie das hervorragende Wetter in Cala Rajada, nehmen Sie einen Sonnenhut mit und lassen Sie den Tag zu einem unvergesslichen Erlebnis werden!