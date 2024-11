Die Sonne wird auf Mallorcas Ostküste scheinen und ein klares Bild typischen Mittelmeerwetters zeigen. Ja, wir sprechen über das Wetter in Cala Millor, wo die Bewohner und Besucher am 30. November 2024 eine klare, fast wolkenlose Himmelslandschaft genießen können. Unsere Prognose lädt dazu ein, einen angenehmen Tag mit komfortablen Temperaturen zu überbrücken, bei dem der klare Himmel und eine mäßige Brise das ikonische Bild der herbstlichen Insel prägen.

Temperaturen: Die Vorhersage des Tags

Die Temperaturspanne variiert zwischen einer angenehmen Minimaltemperatur von 14.59ºC und einer maximalen 17.11ºC. Der Tag beginnt mit ca. 14.79ºC am Morgen, erreicht seinen Höhepunkt mit 17.02ºC im Laufe des Tages, kühlt sich am Nachmittag auf 15.81ºC ab und fällt dann in der Nacht auf etwa 15.31ºC.

Gefühlte Temperaturen: Wohlfühlmetriken des Tags

Das Thermometer zeigt nicht immer die gefühlten Temperaturen. Deshalb nehmen wir diese Faktoren sehr ernst. Die gefühlten Temperaturen schwanken und erreichen morgens um die 14.31ºC, tagsüber gehen sie auf 16.58ºC hoch, am Nachmittag fühlen sie sich an wie 15.43ºC und in der Nacht fallen sie auf 14.78ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Elementare Bedingungen

Auf dem Barometer zeigt sich ein stabil hoher Atmosphärendruck von 1026 hPa. Die Luftfeuchtigkeit beträgt etwa 69%. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 3.73 m/s aus einer Richtung von 67º wehen, und die Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 4.01 m/s erreichen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Wolkendecke, die bei nur 7% liegt. Dementsprechend errechnet sich eine Regenwahrscheinlichkeit von 0.

Zusammengefasst können wir sagen, der 30. November 2024 wird ein überwiegend klarer Tag in Cala Millor sein, mit milden Temperaturen und einer erfrischenden Brise, perfekt für einen Spaziergang am Strand oder eine Sightseeing-Tour durch die Stadt.