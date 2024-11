In Santa Ponsa auf der wunderschönen Insel Mallorca sollten wir uns auf einen milden Tag mit vereinzelten Wolken am Himmel einstellen. Bei der aktuellen Wetterlage sollte das Wetter angenehm mild bleiben, ohne extreme Temperaturen. Denken Sie daran, dass trotz der Wolken kein Regen prognostiziert ist!

Genauere Details zu den erwarteten Temperaturen

Die Temperaturen in Santa Ponsa variieren am gegebenen Tag zwischen einer Mindesttemperatur von 14.64ºC und einer Höchsttemperatur von 18.1ºC. Der Morgen wird mit einer erwarteten Temperatur von 14.72ºC beginnen, während der Tag eine Steigerung auf angenehme 17.72ºC erfahren wird. Der Nachmittag bringt eine leichte Abkühlung auf 16.21ºC und die Nacht schließt den Tag mit einer Temperatur von 14.64ºC ab.

Die gefühlten Temperaturen durch den Tag

Während die tatsächlichen Temperaturen wichtig sind, sollten wir auch auf die gefühlten Temperaturen achten. Am Morgen wird eine gefühlte Temperatur von 13.97ºC erwartet, tagsüber erhöht sie sich auf 17.06ºC, und am Nachmittag sinkt sie auf 15.71ºC. Die Nacht bringt eine gefühlte Temperatur von 14.41ºC

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck für den Tag beläuft sich auf 1026 hPa, und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 58%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3.08m/s und Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 3.17m/s erreichen. Der vorherrschende Wind weht aus Richtung 92º.

Abschließend: Trotz einer leichten Wolkendecke (20%) ist keine hohe Wahrscheinlichkeit für Regen vorhergesagt. Es sieht also nach einem weitgehend trockenen und milden Tag in Santa Ponsa aus, ideal, um die natürliche Schönheit der Insel zu genießen. Bleiben Sie sicher und passen Sie Ihre Aktivitäten den erwarteten Wetterbedingungen an!