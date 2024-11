Die Einwohner und Besucher Cala Rajadas können sich am 30. November 2024 auf einen Tag mit klarem Himmel und angenehm milden Temperaturen freuen. Dank der geringen Wolkendecke von 7%, bleibt der Himmel über dem Örtchen nahezu wolkenfrei und bietet ideale Bedingungen für ausgedehnte Spaziergänge oder Entspannung im Freien. Eine Regenwahrscheinlichkeit von 0% verspricht einen trockenen Tag.

Temperatur: Mildes Wetter begleitet den Tag

Der Tagesverlauf bringt ruhige Temperaturen mit sich. Die minimale Temperatur liegt bei angenehmen 15.71ºC und die maximale Temperatur beträgt 17.21ºC. Am Morgen wird erwartet, dass das Quecksilber auf etwa 15.88ºC klettert. Tagsüber erreicht die Temperatur ihren Höhepunkt bei 16.88ºC. Am Nachmittag erwartet uns ein Wert von 16.58ºC während bei Einbruch der Nacht die Temperatur auf 15.82ºC sinkt.

Gefühlte Temperaturen: Geringe Abweichungen sorgen für angenehmes Klima

Das thermische Gefühl, das einen Einfluss auf unser Wohlbefinden hat, stimmt weitestgehend mit den tatsächlichen Temperaturen überein. Am Morgen lösen sich unsere morgendlichen 15.43ºC langsam auf und machen Platz für ein eher frühlingshaftes Gefühl von 16.5ºC im Tagesverlauf. Am Nachmittag fühlen sich die 16.23ºC deutlich angenehm an, bevor sich die gefühlte Temperatur in der Nacht auf 15.34ºC abkühlt.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Sanfte Bedingungen schaffen angenehmes Wetter

Trotz der eher milden Temperaturen liegt der Atmosphärendruck bei stabilen 1027 hPa, was auf eine stabile Witterung hinweist. Die Luzftfeuchtigkeit liegt bei 72%, was zu einem angenehm frischen Gefühl führen kann. Der Wind weht mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 3.63m/s aus der Richtung 19º und bringt gelegentlich Böen von bis zu 4.21m/s mit sich, was als leichte bis mäßige Brise einzuordnen ist. Abschließend kann man also sagen, dass der 30. November 2024 in Cala Rajada eine durchwegs gutes Wetter verspricht, das zum Verweilen im Freien einlädt.