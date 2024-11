Am 1. Dezember 2024 erwartet Sóller, eine malerische Stadt auf der spanischen Insel Mallorca, einen nahezu perfekten Wintertag. Trotz einiger weniger Wolken können wir uns auf milde Temperaturen und eine erfrischende Brise freuen, die ideal sind, um diese bezaubernde Region zu erkunden. Beginnen Sie Ihren Tag mit einer heißen Tasse Kaffee und genießen Sie die malerische Aussicht auf das Tramuntana-Gebirge während die Sonne aufgeht.

Mit ansteigenden Temperaturen in den Tag hinein

Die Temperaturen in Sóller am 1. Dezember beginnen bei milden 12,16 Celsius am Morgen und steigern sich im Laufe des Tages auf bis zu 16,9 Grad Celsius. Ein perfekter Tag, um eine ausgiebige Wanderung durch die nahegelegenen Orangenhaine zu unternehmen oder die charmanten Straßen der Stadt zu erkunden. Am Nachmittag, wenn die Sonne langsam untergeht, gehen die Temperaturen leicht zurück und erreichen 14,37 Grad Celsius, was genau richtig für einen Besuch in einem der hervorragenden Restaurants der Stadt ist. Die Nacht bringt ein leicht kühles aber angenehmes Klima von 12,48 Grad Celsius mit sich, ideal für eine ruhige Nacht.

Gefühlte Temperaturen: Dezember-Charisma in Sóller

Die gefühlten Temperaturen in Sóller am 1. Dezember 2024 spiegeln unser Versprechen an eine komfortable Winteratmosphäre wider. Morgens fühlt es sich mit 11,95 Grad Celsius an, wie ein typischer Dezembermorgen auf Mallorca. Im Laufe des Tages steigt das Thermometer auf gefühlte 16,55 Grad Celsius, bevor es auf 14,06 Grad Celsius und schließlich auf kühle 12,16 Grad Celsius in der Nacht fällt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und ein Hauch von Wind

Am 1. Dezember haben wir einen stabilen Atmosphärendruck von 1026 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 73%, was ein frisches Gefühl verleiht. Der Wind wird sanft mit einer Geschwindigkeit von 1,21 m/s wehen, mit Böen von bis zu 1,44 m/s und kommt aus der Richtung 299º. Dies bietet die perfekte Gelegenheit, eine entspannte Mallorca-Yacht-Tour oder einfach nur ein idyllisches Mittagessen im Freien zu genießen. Die Wolkendecke bleibt relativ klar bei 12%, und die Regenwahrscheinlichkeit ist mit einer Anzeige von 0% zu vernachlässigen. Somit steht einem idealen Urlaubstag nichts im Wege.