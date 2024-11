Eine überwiegend bewölkte Skyline wartet auf die Bewohner und Gäste von Cala Millor am 1. Dezember 2024. Trotz des bewölkten Himmels mit einer Wolkendecke von 52% bleibt es trocken, und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%. Die Temperaturen bewegen sich auf verhaltener Ebene, garantieren aber noch angenehme Bedingungen, um die malerische Küstenstadt auf Mallorca zu genießen.

Temperaturen: Winterlich mild

Die Dezembertemperaturen in Cala Millor zeigen sich von ihrer milden Seite. Bei einer minimalen Temperatur von 13.95ºC kühlt es in den frühen Morgenstunden ab, während das Thermometer am Tag auf bis zu 16.19ºC ansteigt. Die detallierte Tagesvorhersage sieht morgens 14.26ºC, tagsüber 16.17ºC, nachmittags 15.57ºC und in der späten Nacht 14.51ºC vor.

Gefühlte Temperaturen: Komfortabel trotz Wolken

Trotz der überwiegend bewölkten Bedingungen sorgt die gefühlte Temperatur für Komfort. Morgens wird eine gefühlte Temperatur von 13.67ºC erwartet, während sie tagsüber auf 15.7ºC ansteigt. Am Nachmittag wird das Thermometer eine gefühlte Temperatur von 15.11ºC anzeigen und nachts bei 14.11ºC liegen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ruhige Bedingungen

Die atmosphärischen Bedingungen bleiben mit einem Atmosphärendruck von 1026 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 71% stabil. Es ist wenig Wind zu erwarten, wobei die Geschwindigkeit bei 2.81m/s und Böen von bis zu 3.3m/s in Richtung 235º liegen wird. Trotz der Wolkendecke bleibt es also ein relativ ruhiger Tag in Cala Millor.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 1. Dezember 2024 ein typisch winterlicher Tag in Cala Millor sein wird, an dem trotz überwiegender Bewölkung trockene und komfortable Bedingungen herrschen werden. Die Bewohner und Gäste können diesen Tag nutzen, um die bezaubernde mallorquinische Küste und ihre Sehenswürdigkeiten zu genießen.