Wie das Thermometer und der Himmel uns zeigen, präsentiert sich Santanyí trotz des beginnenden Winters angenehm mild und größtenteils klar. Nur eine geringe Anzahl Wolken schmückt das Bild über der mallorquinischen Gemeinde. Nachfolgend werfen wir einen detaillierten Blick auf die Wetterdetails für den heutigen Tag, darunter Temperaturen, gefühlte Temperaturen, sowie Informationen zu Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind.

Die Temperatur

Die Temperaturen bewegen sich heute in einem angenehm milden Rahmen, was für Anfang Dezember keineswegs selbstverständlich ist. Das Quecksilber im Thermometer wird sich heute zwischen 14,03 und 17,28 Grad Celsius bewegen. Am Morgen starten wir bei 14,26ºC, erreichen am Tage den Höchstwert von 17,25ºC. Am Nachmittag lassen die Temperaturen leicht nach und pendeln sich bei 16,27ºC ein. Die Nacht präsentiert sich mit 15,11ºC weiterhin mild.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen, die unter Berücksichtigung von Faktoren wie Wind und Luftfeuchtigkeit berechnet werden, orientieren sich heute eng an den realen Werten. Am Morgen fühlt es sich wie 13,78ºC an, während der Tag mit einer gefühlten Höchsttemperatur von 16,86ºC aufwartet. Am Nachmittag und in der Nacht liegen die gefühlten Werte bei 15,88ºC bzw. 14,77ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Nicht zuletzt nehmen wir auch die atmosphärischen Bedingungen unter die Lupe. Der atmosphärische Druck beläuft sich auf 1026 hPa, was einen stabilen, ruhigen Wetterverlauf signalisiert. Mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 70% präsentiert sich die Luftfeuchtigkeit im komfortablen Bereich. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 2,44 m/s aus südöstlicher Richtung (154º). Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 2,86 m/s erreichen.

Zusammenfassend zeichnet also sich ein angenehm milder Dezembertag in Santanyí ab. Die Wahrscheinlichkeit für Regen ist mit 0% extrem niedrig, damit steht einem entspannten Tag unter mallorquinischem Himmel nichts im Wege.