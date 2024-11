Die Wetteraussichten für Cala Rajada am 1. Dezember 2024 zeigen ein überwiegend bewölktes Bild. Die Stadt, bekannt für ihr mildes mediterranes Klima, sollte dieser winterlichen Norm folgen. Mit minimalen Temperaturen bis zu 14,78ºC und Höchstwerten von 16,4ºC bleibt es trotz der Bewölkung relativ mild.

Die Temperatur im Detail

Der Morgen in Cala Rajada wird mit erwarteten 15,06ºC verhältnismäßig mild anbrechen. Während die Temperaturen am Tag auf bis zu 16,29ºC ansteigen, kühlt es am Nachmittag auf 15,94ºC ab, um schließlich in der Nacht bei um die 15,12ºC zu plateauisieren. Das Thermometer bleibt also stets in einem, für diese Jahreszeit, erfreulichen Bereich.

Gefühlte Temperaturen

Obwohl das Thermometer feste Werte zeigt, sollte die gefühlte Temperatur nicht vernachlässigt werden, da sie das tatsächliche Kälte- oder Wärmeempfinden besser widerspiegelt. Am Morgen werden die Temperaturen voraussichtlich bei etwa 14,5ºC liegen, steigen tagsüber auf 15,83ºC an, sinken nachmittags auf 15,52ºC und erreichen nachts 14,75ºC.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Atmosphäre präsentiert sich mit einem Druck von 1026 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 71%. Beides sind eher typische Werte für diese Region im Winter. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3,06 m/s aus etwa 242º und in Böen wird er bis zu 3,57 m/s stark sein. Trotz ihrer Schärfe bleibt die Wolkendecke bei 54% und die Regenwahrscheinlichkeit liegt, typisch für Mallorca in dieser Jahreszeit, bei 0%.

Nichtsdestotrotz können Wetterbedingungen unvorhersehbar sein. Denken Sie daran, sich immer aktuell zu informieren, um bestmöglich auf die Wetterlage vorbereitet zu sein. Cala Rajada und ganz Mallorca warten darauf, bei allen Wetterlagen entdeckt zu werden.