Im malerischen Sóller, einem idyllischen Fleckchen auf der wunderschönen Insel Mallorca, können wir uns auf ein eher wolkiges, aber dennoch mildes Wetter am 02. Dezember 2024 einstellen. Die Wolken dürfen uns allerdings nicht beunruhigen, denn die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%. Obwohl der Himmel von einer Wolkendecke von 100% bedeckt sein wird, haben wir gute Aussichten auf einen angenehmen Tag.

Temperaturen des Tages

Uns erwarten Mindesttemperaturen von angenehmen 12.66ºC und Höchsttemperaturen von erfreulichen 18.46ºC. Der Morgen in Sóller startet mit Temperaturen um die 12.77ºC. Im Tagesverlauf können wir mit einer angenehmen Steigerung auf 17.96ºC rechnen. Am Nachmittag fallen die Temperaturen leicht auf 14.71ºC und in der Nacht halten sie sich in ähnlicher Höhe bei etwa 14.4ºC.

Gefühlte Temperaturen

Das thermische Gefühl, das auch als "gefühlte Temperatur" bekannt ist, wird morgens etwa 12.35ºC betragen. Das ist nur ein Hauch unter der tatsächlichen Temperatur - eine Jacke wird also ausreichen. Tagsüber werden wir eine gefühlte Temperatur von 17.72ºC wahrnehmen, während es nachmittags auf etwa 14.69ºC abkühlt. Nachts wird es uns bei einer gefühlten Temperatur von etwa 14.22ºC eher wärmer als kälter vorkommen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck wird bei gemessenen 1023 hPa liegen, was als normaler Wert gilt und für stabile Wetterbedingungen steht. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 73% können wir von einer frischen und angenehm leichten Luft ausgehen. Ein leichter Wind von 3.78m/s weht aus Richtung 248º und Böen erreichen Geschwindigkeiten von bis zu 4.82m/s. Die Wetterbedingungen in Sóller am 02. Dezember 2024 zeichnen ein Bild eines milden Wintertages unter wolkenverhangenem Himmel. Während die Temperaturen sowohl morgens als auch abends und nachts recht stabil bleiben, haben wir gute Aussichten auf einen angenehmen Tag im Herzen von Mallorca.