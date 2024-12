Freundinnen und Freunde der gemäßigten Temperaturen, wir haben Neuigkeiten für Sie. Der heutige Überraschungsgast in Alcúdia ist die Wolke, unsere allgegenwärtige, graue Wegbegleiterin. Sie wird uns überwiegend am heutigen Tag besuchen und das zu Temperaturen, die nicht allzu kalt, aber auch nicht mehr allzu warm sind.

Unsere Temperaturkapriolen

Die Temperaturen in unserem bezaubernden Alcúdia zeigen sich heute relativ konstant. Mit minimalen 14.31ºC und maximalen 19.29ºC sorgt das Thermometer für ein recht mildes Wetterbild. Am Morgen starten wir bei 14.32ºC, und im Laufe des Tages können wir uns auf 18.04ºC freuen. Am Nachmittag pendeln sich die Temperaturen bei 16.88ºC ein, bevor die Nacht uns auf sanften 16.13ºC herunterkühlen lässt.

Die gefühlten Temperaturen im Tagesverlauf

Das „gefühlte“ Wetter ist oft ausschlaggebender für unser Wohlbefinden als die tatsächlich gemessenen Temperaturen. Heute Morgen, da werden wir uns fühlen, als wären wir bei 13.95ºC. Am Tag selbst dürfen wir eine gefühlte Temperatur von 17.65ºC erleben, während es nun am Nachmittag 16.79ºC ähnlich bleibt. Die Nacht beschert uns schließlich noch ein gefühltes Thermometer von 15.78ºC und leitet uns so sanft in den nächsten Tag hinein.

Auch Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind spielen ihr Spiel

Nicht nur Temperatur und "gefühlte" Temperatur haben Einfluss auf unser Wohlbefinden, auch andere Wetterelemente spielen eine Rolle. So hält der Luftdruck sich stabil bei 1022 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei 67% liegt. Der Wind kommt mit einer Geschwindigkeit von 4.28m/s aus Richtung 257º und in Böen erreicht er bis zu 4.86m/s.

Während die Wolkendecke sich mit 100% präsentiert, bleibt uns der Regen jedoch erspart. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt heute 0%.

Also meine Lieben, schnappen Sie sich Ihre Lieblingslektüre und eine Tasse heißen Tee und genießen Sie ein gemütliches Wetter in Alcúdia. Bleiben Sie gesund und munter!